حسين لبيب: لا نشعر بلاعبي الزمالك بسبب وجود عبد الواحد السيد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

فرحة حسين لبيب رئيس الزمالك بالفوز بالكونفدرالية

أشاد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بـ عبد الواحد السيد مدير الكرة لفريقه بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.

وقال لبيب عبر قناة إم بي سي مصر 2: "عبد الواحد السيد هو الجندي المجهول في الزمالك وهو صاحب فضل كبير جدا في الحفاظ على استقرار الفريق والسيطرة على اللاعبين وتحقيق الإنجازات".

وأضاف "لا نشعر بلاعبي الزمالك في الوقت الحالي بسبب تواجد عبد الواحد السيد الذي عزل اللاعبين عن مجلس الإدارة وأصبح حلقة الوصل بيننا وبينهم".

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وأكمل "عبد الواحد السيد كان قائد رائع للزمالك وهو لاعب والآن هو مدير كرة قوي وهو يعمل في المجال الإداري".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020 ضد الترجي.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

الزمالك حسين لبيب عبد الواحد السيد
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