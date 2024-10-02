مانشستر سيتي يكتسح سلوفان.. وليفركوزن يفوز على ميلان بـ دوري الأبطال

اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي برباعية نظيفة في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية سيتي إلكاي جوندوجان في الدقيقة 8، وفيل فودين في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

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وفي الشوط الثاني، أضاف مانشستر سيتي هدفين جديدين عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 58، وجيمس مكاتي في الدقيقة 74.

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وتلقى سلوفان خسارته الثانية بعد السقوط في مباراته الأولى بنتيجة 5-1 أمام سيلتيك الأسكتلندي، فيما حقق سيتي انتصاره الأول بعد التعادل في الجولة الأولى على ملعبه أمام إنتر ميلان الإيطالي، ليصل للنقطة الرابعة.

ويتبقى لمانشستر سيتي 6 مواجهات في دوري الأبطال كالتالي: سبارتا براج، وسبورتنج لشبونة، وفينورد، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، وكلوب بروج.

أما سلوفان براتيسلافا فيواجه: جيرونا، ودينامو زغرب، وميلان، وأتليتكو مدريد، وشتوتجارت، وبايرن ميونيخ.

وفي مباراة أخرى، حقق ليفركوزن الفوز على حساب ميلان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على باي أرينا ضمن الجولة ذاتها.

سجل هدف المباراة الوحيد فيكتور بونيفاس في الدقيقة 52.

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فيكتور بونيفاس يفتتح التسجيل لباير ليفركوزن ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/C1gZWWJE3W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2024

وحقق ليفركوزن الفوز الثاني، لينافس على صدارة دوري الأبطال برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على حساب فينورد برباعية، فيما فشل ميلان في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام ليفربول 3-1.

مواجهات ليفركوزن: بريست، وليفربول، وسالزبورج، وإنتر، وأتليتكو مدريد، وسبارتا براج.

مواجهات ميلان: كلوب بروج، وريال مدريد، وسلوفان براتيسلافا، وسرفينا زافيزدا، وجيرونا، ودينامو زغرب.