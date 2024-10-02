برشلونة يكتسح يانج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا في عودة دي يونج

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد يانج بويز

اكتسح برشلونة فريق يانج بويز بخمسة أهداف دون مقابل في دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر تلك هي الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وشهد اللقاء عودة فرينكي دي يونج من الإصابة بعد فترة غياب تخطت الخمسة أشهر.

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وكانت آخر مواجهة لدي يونج مع برشلونة يوم 21 أبريل أمام ريال مدريد.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 8 و51 بينما سجل رافينيا في الدقيقة 34 وإيناجو مارتينيز في الدقيقة 37.

واختتمت أهداف برشلونة في الدقيقة 81 بهدف عكسي سجله محمد كمارا مدافع يانج بويز.

ورفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر بفارق 4 أهداف لصالح الفريق الكتالوني.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويواجه برشلونة في مباراته المقبلة فريق بايرن ميونيخ يوم 23 أكتوبر الجاري.

ويلعب برشلونة في دور المجموعات مع كل من بايرن ميونيخ وريد ستار بلجراد وبريست ودورتموند وبنفيكا وأتالانتا.

وكان برشلونة قد خسر أمام موناكو في المباراة الافتتاحية قبل أن يهزم يانج بويز.

رافينيا

رفع رافينيا رصيده إلى 10 مساهمات مع برشلونة هذا الموسم خلال 10 مباريات.

إذ نجح الجناح البرازيلي في تسجيل هدفا وصناعة آخر أمام يانج بويز.

ولأول مرة ينجح رافينيا في تسجيل هدف وصناعة آخر بنفس المباراة في دوري الأبطال.

وبذلك سجل رافينيا 6 أهداف وصنع 4 آخرين مع برشلونة هذا الموسم.

وكان اللاعب البرازيلي قد سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 8 مباريات خاضهم في الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي

سجل ليفاندوفسكي ثنائية في فوز برشلونة على يانج بويز بخمسة أهداف دون مقابل.

وبات المهاجم البولندي ثاني لاعب يسجل أكثر من 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا عقب بلوغه 30 عاما.

إذ رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 51 هدفا ليأتي خلف كريستيانو رونالدو صاحب الـ 68 هدفا بعد الثلاثين عاما.

ويفصل ليفاندوفسكي هدفين عن هاري كين متصدر ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا برشلونة يانج بويز ليفاندوفسكي رافينيا
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