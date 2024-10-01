مباراة الشوط الواحد.. أرسنال يتجاوز باريس بهدفين ويحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 23:55

كتب : FilGoal

هدف هافيرتز في شباك باريس سان جيرمان

فاز أرسنال على حساب ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن.

نجح أرسنال في تسجيل الهدفين في الشوط الاول عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 20، وبوكايو ساكا في الدقيقة 35، ليكتفي بهما ويحقق النقاط الثلاث.

وحقق أرسنال أول فوز له في دوري الأبطال بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أتالانتا ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

أخبار متعلقة:
ماندي: ريال مدريد مليء بالنجوم.. وأتمنى التسجيل في شباكه مجددا مؤتمر أنشيلوتي - عن الرد على سيميوني والمخاطرة بـ مبابي وقوة ليل سلوت يكشف موقف جوتا وكييزا من المشاركة أمام بولونيا

وعلى الجانب الثاني، توقف رصيد باريس سان جيرمان عند 3 نقاط، جمعهم من الفوز على حساب جيرونا بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وبعد مواجهتي أتالانتا وباريس سان جيرمان، يبقى لأرسنال 6 مواجهات أمام شاختار دونيتسك على ملعبه، وإنتر ميلان على سان سيرو، وسبورتينج لشبونة في البرتغال، ثم مواجهتي موناكو ودينامو زغرب في لندن، وأخيرًا جيرونا في إسبانيا.

أما باريس سان جيرمان فيتبقى له مواجهات أيندهوفن وأتليتكو مدريد في ملعب باريس، قبل الخروج لمواجهة بايرن ميونيخ في أليانز أرينا، وسالزبورج، والعودة في الجولة قبل الأخيرة لمواجهة مانشستر سيتي في باريس، ويختتم المواجهات الأوروبية في الدور الأول بلقاء شتوتجارت في ألمانيا.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من أرسنال، وضع زميله مارتينيللي في مواجهة دوناروما بعد تمريرة طويلة ليصطدم اللاعب بالحارس، وتتوقف المباراة لعلاجهما.

وسدد ساكا في الدقيقة التاسعة تصويبة قوية مرت أعلى العارضة بقليل.

في الدقيقة 19 مرر ساكا الكرة لهافيرتز ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويلعب كرة عرضية أرضية أبعدها دفاع باريس بعد مرورها من الحارس دوناروما، وبعدها أرسنال تروسارد كرة عرضية لعبها هافيرتز رأسية في الشباك.

القائم الأيسر أنقذ رايا بعد تسديدة قوية من نونو مينديز في الدقيقة 29.

ووسط محاولات رجوع باريس، تحصل أرسنال على ضربة حرة في الدقيقة 35، لعبها ساكا قوية في اتجاه المرمى مرت وسط اللاعبين وأمام دوناروما لتسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى أرسنال تبديلاً بنزول جاكوب كيويور بدلا من تيمبر.

واصل دوناروما تألقه وأنقذ مرماه من تسديدة قوية لـ تروسارد في الدقيقة 51.

أجرى بعدها إنريكي تبديلين بخروج فيتنها ديزيري دوي، ونزول فابيان رويز، وكولو مواني، فيما أجرى أرتيتا تبديلاً بخروج توماس بارتي ونزول مورينو.

العارضة تدخلت مجددًا في الدقيقة 66، وأنقذت رايا بعد ركنية تابعها الكوري الجنوبي لي كانج إن لتصطدم كرته بعارضة رايا.

وعاود "لي كانج إن" لتهديد مرمى رايا وسدد قوية خادعة في الدقيقة 71، تصدى لها رايا بصعوبة.

واشتبك كالافيوري وفابيان رويز في الدقيقة 77 ليشهر لهما الحكم بطاقة صفراء.

وطالب لاعبو باريس سان جيرمان بضربة جزاء بعد لمس الكرة يد كالافيوري، ولكن أمر الحكم باستمرار اللعب.

وفي الوقت بدل الضائع أشرك أرتيتا اللاعب الشاب مايلز لويس سكيلي، بدلا من ساكا، قبل أن يطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة بفوز أرسنال 2-0.

أرسنال باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال مانشستر سيتي يكتسح سلوفان.. وليفركوزن يفوز على ميلان بـ دوري الأبطال برشلونة يكتسح يانج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا في عودة دي يونج ماندي: ريال مدريد مليء بالنجوم.. وأتمنى التسجيل في شباكه مجددا انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (5)-(0) يانج بويز.. نهاية المباراة انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (2)-(0) باريس سان جيرمان تشكيل برشلونة - لامين جمال وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام يانج بويز.. ودي يونج على الدكة تشكيل أبطال أوروبا - رباعي هجومي لـ أرسنال.. وتعديلات عديدة في سان جيرمان
أخر الأخبار
عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب 18 دقيقة | الكرة المصرية
ناصر منسي: توقعت الانضمام لمنتخب مصر.. و"صعب عليا نفسي" بعد التسجيل في الأهلي 22 دقيقة | الكرة المصرية
أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حسين لبيب: لا نشعر بلاعبي الزمالك بسبب وجود عبد الواحد السيد 43 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يكتسح سلوفان.. وليفركوزن يفوز على ميلان بـ دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام ساعة | منتخب مصر
عبد الواحد: تصريحات بلال كانت سبب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي ساعة | كأس السوبر الإفريقي
برشلونة يكتسح يانج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا في عودة دي يونج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره