مباراة الشوط الواحد.. أرسنال يتجاوز باريس بهدفين ويحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال

فاز أرسنال على حساب ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن.

نجح أرسنال في تسجيل الهدفين في الشوط الاول عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 20، وبوكايو ساكا في الدقيقة 35، ليكتفي بهما ويحقق النقاط الثلاث.

وحقق أرسنال أول فوز له في دوري الأبطال بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أتالانتا ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وعلى الجانب الثاني، توقف رصيد باريس سان جيرمان عند 3 نقاط، جمعهم من الفوز على حساب جيرونا بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وبعد مواجهتي أتالانتا وباريس سان جيرمان، يبقى لأرسنال 6 مواجهات أمام شاختار دونيتسك على ملعبه، وإنتر ميلان على سان سيرو، وسبورتينج لشبونة في البرتغال، ثم مواجهتي موناكو ودينامو زغرب في لندن، وأخيرًا جيرونا في إسبانيا.

أما باريس سان جيرمان فيتبقى له مواجهات أيندهوفن وأتليتكو مدريد في ملعب باريس، قبل الخروج لمواجهة بايرن ميونيخ في أليانز أرينا، وسالزبورج، والعودة في الجولة قبل الأخيرة لمواجهة مانشستر سيتي في باريس، ويختتم المواجهات الأوروبية في الدور الأول بلقاء شتوتجارت في ألمانيا.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من أرسنال، وضع زميله مارتينيللي في مواجهة دوناروما بعد تمريرة طويلة ليصطدم اللاعب بالحارس، وتتوقف المباراة لعلاجهما.

وسدد ساكا في الدقيقة التاسعة تصويبة قوية مرت أعلى العارضة بقليل.

في الدقيقة 19 مرر ساكا الكرة لهافيرتز ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويلعب كرة عرضية أرضية أبعدها دفاع باريس بعد مرورها من الحارس دوناروما، وبعدها أرسنال تروسارد كرة عرضية لعبها هافيرتز رأسية في الشباك.

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هافرتز يحرز هدف التقدم للمدفعجية من رأسية #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/hRVbj2gxfR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2024

القائم الأيسر أنقذ رايا بعد تسديدة قوية من نونو مينديز في الدقيقة 29.

ووسط محاولات رجوع باريس، تحصل أرسنال على ضربة حرة في الدقيقة 35، لعبها ساكا قوية في اتجاه المرمى مرت وسط اللاعبين وأمام دوناروما لتسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال.

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ومع بداية الشوط الثاني، أجرى أرسنال تبديلاً بنزول جاكوب كيويور بدلا من تيمبر.

واصل دوناروما تألقه وأنقذ مرماه من تسديدة قوية لـ تروسارد في الدقيقة 51.

أجرى بعدها إنريكي تبديلين بخروج فيتنها ديزيري دوي، ونزول فابيان رويز، وكولو مواني، فيما أجرى أرتيتا تبديلاً بخروج توماس بارتي ونزول مورينو.

العارضة تدخلت مجددًا في الدقيقة 66، وأنقذت رايا بعد ركنية تابعها الكوري الجنوبي لي كانج إن لتصطدم كرته بعارضة رايا.

وعاود "لي كانج إن" لتهديد مرمى رايا وسدد قوية خادعة في الدقيقة 71، تصدى لها رايا بصعوبة.

واشتبك كالافيوري وفابيان رويز في الدقيقة 77 ليشهر لهما الحكم بطاقة صفراء.

وطالب لاعبو باريس سان جيرمان بضربة جزاء بعد لمس الكرة يد كالافيوري، ولكن أمر الحكم باستمرار اللعب.

وفي الوقت بدل الضائع أشرك أرتيتا اللاعب الشاب مايلز لويس سكيلي، بدلا من ساكا، قبل أن يطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة بفوز أرسنال 2-0.