دوري أبطال آسيا - الهلال يمطر شباك الشرطة العراقي بخماسية

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش

حقق الهلال السعودي فوزا عريضا على الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز الهلال على الشرطة 5-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال آسيا.

وسجل أهداف الهلال: ماركوس ليوناردو وألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري وناصر الدوسري ومحمد كنو.

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الهلال حقق العلامة الكاملة بعدما فاز بالجولة الأولى على الريان القطري وفاز بالثانية على الشرطة.

وافتتح البرازيلي ليوناردو التهديف وسجل الهدف الأول لنادي الهلال عند الدقيقة 11.

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وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني لنادي الهلال عند الدقيقة 15.

وفي مطلع شوط المباراة الثاني وضع قائد الفريق سالم الدوسري بصمته بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 47.

وأضاف البديل ناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 73، وفي الوقت بدل الضائع أضاف البديل الأخر محمد كنو الهدف الخامس.

الهلال سيلعب أمام العين الإماراتي يوم 21 أكتوبر بالجولة الثالثة، فيما سيواجه الشرطة نظيره باختاكور الأوزبكي في اليوم ذاته.

الهلال الشرطة العراقي دوري أبطال آسيا
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