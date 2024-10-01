وكيل بنتايك يكشف حقيقة رغبته في فسخ تعاقده قبل السوبر الإفريقي

كشف أحمد عرفة وكيل أعمال المغربي محمود بنتايك لاعب الزمالك عن عدم ممانعة اللاعب الرحيل عن الأبيض قبل السوبر الإفريقي ضد الأهلي في حالة رغبة جوزيه جوميز ذلك وفقا للتقارير التي انتشرت قبل البطولة.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وقال عرفة عبر قناة أون تايم سبورتس: "قبل السوبر الإفريقي انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى عدم قناعة جوميز بـ بنتايك ورغبته في رحيله واللاعب تحدث معي وسألني عن صحة هذه التقارير وأخبرته أنها كلها غير صحيحة".

وأضاف "أخبرت بنتايك أن جوميز اختاره على عدة لاعبين آخرين وإذا كان لا يريده لما ضمه للزمالك من البداية".

وواصل "أحمد سليمان أبلغني أن أخبر بنتايك أن يتحدث مع جوميز فهو مدرب عادل وسيقول له الحقيقة، وبنتايك أخبرني أنه في حالة وجود أي أزمة معه فأنه لا يمانع فسخ تعاقده والرحيل بالتراضي".

وأتم تصريحاته "بنتايك يعرف إمكانياته جيدا وإذا كان فسخ تعاقده مع الزمالك كان سيعود إلى فرنسا، لكنه الآن سعيد بالتواجد مع القلعة البيضاء بعد الفوز بالسوبر واللعب أمام جمهور الزمالك ويشعر باستقرار كما أنه سعيد برد فعل الجماهير على مستواه في السوبر، وهو الآن زملكاوي".

وانضم اللاعب المغربي بنتايك للزمالك قادما من سانت إيتيان الفرنسي على سبيل الإعارة.

وشارك في تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.