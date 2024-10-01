اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي قطر كلاسيك

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - سلمى الطيب - اسكواش

حسم أربعة لاعبين مصريين تأهلهم إلى ربع نهائي منافسات بطولة قطر كلاسيك لرجال وسيدات الاسكواش.

وتستضيف مدينة الدوحة منافسات بطولة قطر كلاسيك حتى يوم 5 أكتوبر الجاري.

واختتمت منافسات اليوم الأول من الدور ثمن النهائي بتأهل أربعة مصريين.

أخبار متعلقة:
اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني يتوجان ببطولة باريس المفتوحة اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة اسكواش - 10 مصريين في ربع نهائي باريس المفتوحة

إذ نجح علي فرج لاعب وادي دجلة في التغلب على زميله يوسف سليمان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما حسم طارق مؤمن تأهله بالفوز على الفرنسي سباستيان بونمالايس بثلاثة أشواط دون مقابل.

وخسر مازن هشام أمام السويسري نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أما على مستوى السيدات فنجحت نور الشربيني في الفوز على سنا إبراهيم بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما تغلبت هانيا الحمامي على اللاعبة سلمى الطيب بنفس النتيجة.

وتستأنف غدا الأربعاء منافسات ثمن النهائي كالآتي:

أمينة عرفي × الإنجليزية لوسي ترميل (12 ظهرا)

فارس الدسوقي × السويسري ديميتري ستينمان (12:45 ظهرا)

نوران جوهر × ندى عباس (1:30 ظهرا)

مصطفى عسل × محمد زكريا (4:45 عصرا)

فيروز أبو الخير × الأمريكية أوليفيا ويفير (5:30 مساء)

كريم عبد الجواد × القطري عبد الله التميمي (6:15 مساء)

وتنطلق منافسات ربع النهائي يوم الخميس المقبل.

وتوج علي فرج وهانيا الحمامي بلقب النسخة الأخيرة من قطر كلاسيك.

وتغلب وقتها علي فرج على البيرفي دييجو إلياس في النهائي، بينما حققت هانيا الحمامي اللقب أمام نور الشربيني.

اسكواش علي فرج هانيا الحمامي طارق مؤمن
نرشح لكم
مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي انتهت مونديال اليد - الأهلي (24)-(28) ماجديبورج.. تأهل الفريق الألماني كرة يد - الدرع: أثبتنا قوة الفريق بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. والعمل لم ينته كرة يد - الدرع رجل المباراة.. فيزبريم يقصي برشلونة بعد اللجوء لشوطين إضافيين كرة يد - الزمالك يسحق كاليفورنيا إيجلز بفارق 18 في كأس العالم للأندية انتهت كأس العالم لليد - الزمالك (41)-(23) كاليفورنيا إيجلز مواعيد مباريات الثلاثاء 1 أكتوبر - مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا.. وكأس العالم للأندية لليد كرة يد - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد ماجديبورج في مونديال الأندية
أخر الأخبار
عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب 7 ساعة | الكرة المصرية
ناصر منسي: توقعت الانضمام لمنتخب مصر.. و"صعب عليا نفسي" بعد التسجيل في الأهلي 7 ساعة | الكرة المصرية
أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
حسين لبيب: لا نشعر بلاعبي الزمالك بسبب وجود عبد الواحد السيد 8 ساعة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يكتسح سلوفان.. وليفركوزن يفوز على ميلان بـ دوري الأبطال 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 8 ساعة | منتخب مصر
عبد الواحد: تصريحات بلال كانت سبب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي 8 ساعة | كأس السوبر الإفريقي
برشلونة يكتسح يانج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا في عودة دي يونج 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره