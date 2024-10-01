اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي قطر كلاسيك

حسم أربعة لاعبين مصريين تأهلهم إلى ربع نهائي منافسات بطولة قطر كلاسيك لرجال وسيدات الاسكواش.

وتستضيف مدينة الدوحة منافسات بطولة قطر كلاسيك حتى يوم 5 أكتوبر الجاري.

واختتمت منافسات اليوم الأول من الدور ثمن النهائي بتأهل أربعة مصريين.

إذ نجح علي فرج لاعب وادي دجلة في التغلب على زميله يوسف سليمان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما حسم طارق مؤمن تأهله بالفوز على الفرنسي سباستيان بونمالايس بثلاثة أشواط دون مقابل.

وخسر مازن هشام أمام السويسري نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أما على مستوى السيدات فنجحت نور الشربيني في الفوز على سنا إبراهيم بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما تغلبت هانيا الحمامي على اللاعبة سلمى الطيب بنفس النتيجة.

وتستأنف غدا الأربعاء منافسات ثمن النهائي كالآتي:

أمينة عرفي × الإنجليزية لوسي ترميل (12 ظهرا)

فارس الدسوقي × السويسري ديميتري ستينمان (12:45 ظهرا)

نوران جوهر × ندى عباس (1:30 ظهرا)

مصطفى عسل × محمد زكريا (4:45 عصرا)

فيروز أبو الخير × الأمريكية أوليفيا ويفير (5:30 مساء)

كريم عبد الجواد × القطري عبد الله التميمي (6:15 مساء)

وتنطلق منافسات ربع النهائي يوم الخميس المقبل.

وتوج علي فرج وهانيا الحمامي بلقب النسخة الأخيرة من قطر كلاسيك.

وتغلب وقتها علي فرج على البيرفي دييجو إلياس في النهائي، بينما حققت هانيا الحمامي اللقب أمام نور الشربيني.