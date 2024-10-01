منافس الأهلي - العين يسقط أمام الغرافة برباعية في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 23:09

كتب : FilGoal

خوسيلو - الغرافة ضد العين

تعرض نادي العين الإماراتي حامل لقب دوري أبطال آسيا لخسارة قاسية على يد الغرافة القطري.

وفاز الغرافة على العين بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وسجل خوسيلو نجم ريال مدريد السابق هدفين لنادي الغرافة، فيما أضاف سيدو سانو وياسين براهيمي الهدفين الثالث والرابع.

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بينما أحرز أليخاندرو روميرو وسفيان رحيمي هدفي نادي العين الإماراتي.

الغرافة الذي يضم بين صفوفه فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق، حقق أول انتصاراته في المسابقة بعد خسارته في الجولة الأولى على يد استقلال الإيراني بثلاثية دون رد.

فيما تعرض العين للخسارة بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام السد القطري بهدف لكل فريق.

يذكر أن العين سيواجه الأهلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال المستحدثة بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

وافتتح خوسيلو أهداف المباراة وسجل الهدف الأول لنادي الغرافة عند الدقيقة 2+45.

وأضاف المهاجم الإسباني الهدف الثاني لنادي الغرافة عند الدقيقة 48 من المباراة.

ونجح أليخاندرو روميرو في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لنادي العين عند الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وأدرك المغربي سفيان رحيمي هدف التعادل لنادي العين عند الدقيقة 66 لتشتعل المباراة.

سيدو ساني استطاع تسجيل الهدف الثالث لنادي الغرافة في الدقيقة 72، قبل أن يضيف ياسين براهيمي الهدف الرابع عند الدقيقة 76.

العين سيواجه الهلال السعودي يوم 21 أكتوبر بالجولة الثالثة، فيما سيلعب الغرافة ضد الوصل الإماراتي يوم 22 من الشهر ذاته.

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