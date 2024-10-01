ماندي: ريال مدريد مليء بالنجوم.. وأتمنى التسجيل في شباكه مجددا

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 22:37

كتب : FilGoal

عيسى ماندي - الجزائر - السنغال - الصورة من الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي

شدد الجزائري عيسى ماندي مدافع ليل الفرنسي على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة ضد ريال مدريد.

ويلعب ريال مدريد غدا الأربعاء ضد ليل ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال عيسى ماندي لاعب ليل الفرنسي عبر قناة ناديه "ريال مدريد ناد كبير بتتويجاته في منافسة رابطة الأبطال. سواء لعب على ملعبه أو خارجه".

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وأضاف مدافع منتخب الجزائر: "سبق لي مواجهة ريال مدريد مرتين والتسجيل أمامه عندما كنت لاعبا في صفوف ريال بيتيس. وأتمنى تكرار ذلك، وأعتقد أن مواجهة الغد ستكون مثيرة".

وأتم ماندي "تعداد فريق ريال مدريد قوي جدا، لا يهم من سيكون أساسيا لأن جميع اللاعبين جيدون، ويلعبون من أجل الفوز".

ويحل ريال مدريد ضيفا على نظيره بملعب بيار موروا، في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز على شتوتجارت في الجولة الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو، بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيما خسر ليل أمام سبورتنج لشبونة بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى.

ريال مدريد ليل دوري أبطال أوروبا
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