مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 21:46

كتب : محمد سمير

محسن رمضان - الأهلي ضد ماجديبورج كرة يد

حسم ماجديبورج الألماني تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الأهلي.

وتغلب ماجديبورج على الأهلي بنتيجة 28-24 بعد أداء أكثر من رائع من لاعبي الفريق الأحمر.

وتقدم الأهلي طوال المباراة قبل أن تشهد الدقيقة 51 أول تقدم لصالح ماجديبورج.

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وكان ماجديبورج قد توج بلقب آخر ثلاث نسخ أقيمت ويسعى لحصد لقبه الرابع وتقليل الفارق مع برشلونة صاحب الخمسة ألقاب.

وشهد اللقاء تألق لاعبي الأهلي خاصة عبد الرحمن حميد حتى الدقائق الأخيرة والتي حمستها خبرات الفريق الألماني.

وبدأ الأهلي بصحوة كبيرة شهدت التقدم بنتيجة 9-5 مع منتصف الشوط الأول.

وطلب المدير الفني لماجديبورج وقتا مستقطعا في الدقيقة 19 بعد استمرار تقدم الأهلي 11-5.

وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 15-12.

وشهد الشوط الثاني تراجعا لفريق الأهلي الذي اكتفى بتسجيل 9 أهداف فقط مقابل 16 لصالح ماجديبورج.

وتعادل ماجديبورج للمرة الأولى في الدقيقة 50 بنتيجة 22-22.

قبل أن يتراجع الأهلي بشكل كبير ليحسم ماجديبورج النتيجة 28-24 في النهاية.

وتألق عبد الرحمن حميد بالتصدي لـ 11 تسديدة كما تصدى لـ 3 رميات جزائية.

وكان عمر كاستيلو أكثرالمسجلين للأهلي برصيد 6 أهداف بينما أهدر رميتين جزائيتين.

ويلعب الأهلي أمام برشلونة بعد غدا الخميس من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع.

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