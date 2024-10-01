انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (2)-(0) باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات، معقل الجانرز.

وتعادل أرسنال في الجولة الأولى أمام أتالانتا، فيما حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبا على حساب جيرونا بهدف نظيف.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال 2-0

ق 78.. مطالبات من لاعبي باريس سان جيرمان بضربة جزاء بعد لمس الكرة يد كالافيوري.

ق 77.. بطاقة صفراء لـ كالافيوري وفابيان رويز بعد اشتباكهما.

ق 73 تبديل لأرسنال بنزول خيسوس بدلا من تروسارد

ق 71.. تسديدة قوية خادعة من لي كانج إين تصدى لها رايا بصعوبة.

ق 66 .. العارضة تُنقذ أرسنال.. ركنية تابعها الكوري الجنوبي لي كانج إن لتصطدم كرته بعارضة رايا.

ق 63.. تبديلان لباريس بخروج فيتنها ديزيري دوي، ونزول فابيان رويز، وكولو مواني .. وتبديل لأرسنال بخروج توماس بارتي ونزول مورينو

ق 51.. إنقاذ رائع من دوناروما بعد تسديدة قوية من تورسارد

التبديل الأول لـ أرسنال بنزول جاكوب كيويور بدلا من تيمبر مع بداية الشوط

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 2-0

ق 35.. جووووول الهدف الثاني لأرسنال بعد كرة ثابتة من ساكا مرت أمام جميع اللاعبين لتسكن شباك دوناروما.

ق 31.. انطلاقة من حكيمي على الجانب الأيمن وسدد كرة عرضية اصطدمت بـ رايا وتحولت لركنية.

ق 29.. تسديدة قوووووية من نونو مينديز اصطدمت بالقائم الأيسر لـ رايا.

ق 20.. جوووووول أول لـ أرسنال.. انطلق تروسارد من الجانب الأيسر قبل أن يرسل كرة عرضية لعبها هافيرتز رأسية في الشباك.

ق 19.. ضغط من أرسنال.. هافيرتز يتوغل داخل منطقة الجزاء ويلعب كرة عرضية أرضية أبعدها دفاع باريس بعد مرورها من الحارس دوناروما.

ق 9.. تسديدة قوية من ساكا مرت أعلى العارضة بقليل.

ق 3.. تمريرة طويلة من رايا وضعت مارتينيللي في مواجهة دوناروما ليصطدم اللاعب بالحارس، وتتوقف المباراة لعلاج الحارس واللاعب.

انطلاق المباراة