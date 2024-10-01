مؤتمر أنشيلوتي - عن الرد على سيميوني والمخاطرة بـ مبابي وقوة ليل

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

سيميوني وتيبو كورتوا

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على فريق ليل الفرنسي، قبل مواجهتهما المرتقبة مساء الأربعاء، على ملعب بيار موروا، في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "علينا حصد مزيد من النقاط، ولكن نواجه فريق جيد للغاية، إنهم يحبون اللعب بالكرة ولديهم لاعبون شباب ومتميزون".

وحقق ريال مدريد الفوز على شتوتجارت في الجولة الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو، بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وعن الأحداث التي شهدتها مواجهة ريال مدريد وأتليتكو، ومطالبة دييجو سيميوني مدرب الفريق بمعاقبة كورتوا، قال أنشيلوتي: "أحترم رأي الجميع، لكن ما حدث شاهده الجميع، القضية واضحة، كانت هناك أعمال عنف في المباراة، ولا يمكن أن يكون للعنف مكان في كرة القدم".

وتعرض تيبو كورتوا لإلقاء مقذوفات، ليقرر الحكم خروج اللاعبين من الملعب وإيقاف المباراة لمدة 10 دقائق.

وعن كيليان مبابي، قال أنشيلوتي: "لقد تعافي بشكل جيد وبسرعة كبيرة، تدرب بالأمس واليوم، وسنتخذ القرار معا لأننا لا نريد المخاطرة، أراد السفر للعب وسنرى إذا كان لائقا تماما فسيمكنه اللعب من الدقيقة الأولى".

وتحدث عن كيفية تعافي اللاعب قبل الموعد المحدد وما إذا كان التشخيص الأولي خاطئًا، فقال: "عانى مبابي من زيادة في الأحمال ولكن مع التقنيات الحديثة يمكنه التعافي في أسبوع".

وأكمل أنشيلوتي: "في الوقت الحالي لم نظهر كامل إمكاناتنا، لكنني مقتنع بأننا سنظهر أفضل مستوى قريبا جدا".

وعن مشاركة أردا جولر في مباراة ليل، أجاب أنشيلوتي: "في هذه الفترة لعب أكثر من مثيلتها العام الماضي، إنه يتقدم، ليس لدي أي شيء لأقوله له هو يعرف دوره جيدًا، هو جزء من الفريق ولديه مستقبل".

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