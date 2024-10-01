تشكيل برشلونة - لامين جمال وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام يانج بويز.. ودي يونج على الدكة

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

يقود الثنائي لامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة خلال مواجهة يانج بويز السويسري.

ويلعب برشلونة ضد يانج بويز بعد قليل ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

فيما عاد فرينكي دي يونج للتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى إنياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي – إينيجو مارتينيز – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو – بيدري

أمامهما: فيران توريس – رافينيا - لامين جمال

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة خسر على يد موناكو الفرنسي بهدفين مقابل هدف بالجولة الأول.

فيما خسر يانج بويز بثلاثية على يد أستون فيلا الإنجليزي.

برشلونة يانج بويز دوري أبطال أوروبا
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