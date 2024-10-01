تشكيل أبطال أوروبا - رباعي هجومي لـ أرسنال.. وتعديلات عديدة في سان جيرمان

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

جابريل مارتينيلي - أرسنال - ليستر سيتي

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي برباعي هجومي لفريقه في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب أرسنال ضد باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويعتمد أرتيتا على كل من كاي هافرتز وبوكايو ساكا وتروسارد ومارتينيلي في مواجهة باريس.

أخبار متعلقة:
سلوت يكشف موقف جوتا وكييزا من المشاركة أمام بولونيا قبول استئناف يونايتد على طرد برونو فيرنانديز أمام توتنام

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – كاي هافرتز

الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – جابريال مارتينيلي

ويلعب أرسنال في الدور الأول ضد كل من باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وشاختار وأتالانتا ودينامو زغرب وسبورتنج لشبونة وموناكو وجيرونا.

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باشو – نونو مينديز

الوسط: فيتينيا – وارن زائير إيمري – جواو نيفيز

الهجوم: ديزيري دوي – لي كانج – برادلي باركولا

ويلعب باريس في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا ضد كل من مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد وأرسنال وأيندهوفن وسالزبورج وجيرونا وشتوتجارت.

أرسنال باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال مانشستر سيتي يكتسح سلوفان.. وليفركوزن يفوز على ميلان بـ دوري الأبطال برشلونة يكتسح يانج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا في عودة دي يونج مباراة الشوط الواحد.. أرسنال يتجاوز باريس بهدفين ويحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال ماندي: ريال مدريد مليء بالنجوم.. وأتمنى التسجيل في شباكه مجددا انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (5)-(0) يانج بويز.. نهاية المباراة انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (2)-(0) باريس سان جيرمان تشكيل برشلونة - لامين جمال وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام يانج بويز.. ودي يونج على الدكة
أخر الأخبار
عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب 18 دقيقة | الكرة المصرية
ناصر منسي: توقعت الانضمام لمنتخب مصر.. و"صعب عليا نفسي" بعد التسجيل في الأهلي 22 دقيقة | الكرة المصرية
أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حسين لبيب: لا نشعر بلاعبي الزمالك بسبب وجود عبد الواحد السيد 42 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يكتسح سلوفان.. وليفركوزن يفوز على ميلان بـ دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام ساعة | منتخب مصر
عبد الواحد: تصريحات بلال كانت سبب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي ساعة | كأس السوبر الإفريقي
برشلونة يكتسح يانج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا في عودة دي يونج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره