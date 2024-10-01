تشكيل أبطال أوروبا - رباعي هجومي لـ أرسنال.. وتعديلات عديدة في سان جيرمان

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي برباعي هجومي لفريقه في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب أرسنال ضد باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويعتمد أرتيتا على كل من كاي هافرتز وبوكايو ساكا وتروسارد ومارتينيلي في مواجهة باريس.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – كاي هافرتز

الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – جابريال مارتينيلي

ويلعب أرسنال في الدور الأول ضد كل من باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وشاختار وأتالانتا ودينامو زغرب وسبورتنج لشبونة وموناكو وجيرونا.

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باشو – نونو مينديز

الوسط: فيتينيا – وارن زائير إيمري – جواو نيفيز

الهجوم: ديزيري دوي – لي كانج – برادلي باركولا

ويلعب باريس في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا ضد كل من مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد وأرسنال وأيندهوفن وسالزبورج وجيرونا وشتوتجارت.