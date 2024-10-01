سلوت يكشف موقف جوتا وكييزا من المشاركة أمام بولونيا

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 20:45

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

كشف أرني سلوت موقف الثنائي فريدريكو كييزا وديوجو جوتا من المشاركة ضد بولونيا.

ويلعب ليفربول ضد بولونيا غدا الأربعاء ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال أرني سلوت في مؤتمر صحفي: "جوتا يعاني من كدمة، ولكن بإمكانه التواجد معنا غدا ويمكنه المشاركة أمام بولونيا".

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وأضاف "كييزا تدرب معنا أمس لكنه اليوم اشتكى، ولا أتوقع تواجده في المباراة".

وشدد "إنه أمر مؤسف. لكني لا أتوقع أن يغيب لفترة طويلة من الزمن، في أسوأ الأحوال سيعود بعد فترة التوقف الدولي".

وأجاب "المنافسة على الدوري الإنجليزي؟ فرق المقدمة يصعب التغلب عليها، ولكننا لم نواجه منهم أحدا بعد".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي بعد مرور 6 جولات.

ليفربول فاز على ميلان 3-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، فيما تعدل بولونيا ضد شاختار الاوكراني بدون أهداف.

ويخوض سلوت موسمه الأول في ليفربول بعد توليه المهمة خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

بولونيا ليفربول دوري ابطال أوروبا
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