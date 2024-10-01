تشواميني: فينيسيوس لديه فرصة للفوز بالكرة الذهبية.. ويجب حل أزمة كثرة المباريات

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

يرى أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد أن زميله في الفريق فينيسيوس جونيور يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

ويلعب ريال مدريد ضد ليل الفرنسي غدا الأربعاء، في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال تشواميني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليل: "لا أعرف هل سيلعب مبابي أمام ليل أم لا، لكننا نأمل أن يشارك".

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وأضاف "أشعر بتحسن في حالتي هذا الموسم، العام الماضي كنت أعاني من مشاكل في قدمي اليسرى ولكن الآن لا أشعر بأي ألم بسبب العمل مع الأطباء وسأحاول مساعدة فريقي".

وواصل "الشيء المهم لنا هو مساعدة الفريق سواء اللعب في خط الوسط أو الدفاع وعلينا أن نفهم واجباتنا وأن نفعل الأفضل للفريق".

وأكمل "فينيسيوس لديه فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية، فهو يستحق ذلك".

وأردف "ما حدث في دربي مدريد هو صورة غير جيدة سواء حدث في إسبانيا أو في أي مكان في العالم، الجمهور يريد فقط الاستمتاع بالمباراة وعلينا أن ننهي مثل هذه الأزمات".

وأكد "بسبب لعب الكثير من المباريات سيكون علينا المداورة، أعتقد أن المسؤولين يجب أن يجتمعوا ويتفقوا على جدول أفضل يفيد الجميع، ونحن بحاجة إلى تكوين اتحاد للحديث عن ذلك، نلعب الكثير من المباريات وهذا يتسبب في الإصابات، وإذا أصبحت كرة القدم بدون لاعبين مهمين فلن تكون مثيرة للاهتمام".

وأتم تصريحاته "أهم شيء تعلمته من اللعب جوار الأساطير هو الحفاظ على الهدوء في الملعب، أفعل ما يطلبه مني المدرب وإذا استمعت للصحافة كثيرا سوف أصاب بالجنون ولذلك أحافظ على هدوئي".

وفي المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا يلعب ريال مدريد مع كل من:

بوروسيا دورتموند الألماني - ليفربول الإنجليزي - ميلان الإيطالي - أتالانتا الإيطالي - سالزبورج النمساوي - ليل الفرنسي - بريست الفرنسي - شتوتجارت الألماني.

تشواميني ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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