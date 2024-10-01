انتهت مونديال اليد - الأهلي (24)-(28) ماجديبورج.. تأهل الفريق الألماني

يلعب الأهلي أمام ماجديبورج الألماني ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويتأهل الفائز لمواجهة فيزبريم في النهائي بينما الخاسر يواجه برشلونة على الميدالية البرونزية.

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نهاية اللقاء بفوز ماجديبورج 28-24

ق54:10 تقدم الفريق الألماني 24-22

ق51:28 أول تقدم لماجديبورج 23-22

ق50 التعادل 22-22 وإيقاف دقيقتين للأهلي

ق47 حميد يتألق للرمية الجزائية

ق42:30 ماجديبورج يواصل محاولاته وتقدم الأهلي 20-18

ق40 الفارق يتقلص لهدفين وتقدم الأهلي 19-17

ق35 ماجديبورج يقلص الفارق وتقدم الأهلي 16-14

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 15-12

ق27:20 نقص عددي للأهلي بعد إيقاف لاشين

ق25:45 الأهلي يتقدم 14-10

ق23 تقليص الفارق مستمر والنتيجة 11-8

ق21 تقليص الفارق وتقدم الأهلي 11-7

ق19 وقت مستقطع لماجديبورج بعد تقدم الأهلي 11-5

ق17 الأهلي يواصل تقدمه 9-5

ق10:40 كاستيلو يواصل تألقه وتقدم الأهلي 7-3

ق6:40 كاستيلو يتقدم للأهلي 4-2

ق1:01 حميد يتألق ويتصدى لرمية جزائية

انطلاق المباراة