انتهت مونديال اليد - الأهلي (24)-(28) ماجديبورج.. تأهل الفريق الألماني

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

عبد الرحمن حميد - كرة يد الأهلي ضد ماجديبورج

يلعب الأهلي أمام ماجديبورج الألماني ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويتأهل الفائز لمواجهة فيزبريم في النهائي بينما الخاسر يواجه برشلونة على الميدالية البرونزية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية اللقاء بفوز ماجديبورج 28-24

ق54:10 تقدم الفريق الألماني 24-22

ق51:28 أول تقدم لماجديبورج 23-22

ق50 التعادل 22-22 وإيقاف دقيقتين للأهلي

ق47 حميد يتألق للرمية الجزائية

ق42:30 ماجديبورج يواصل محاولاته وتقدم الأهلي 20-18

ق40 الفارق يتقلص لهدفين وتقدم الأهلي 19-17

ق35 ماجديبورج يقلص الفارق وتقدم الأهلي 16-14

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 15-12

ق27:20 نقص عددي للأهلي بعد إيقاف لاشين

ق25:45 الأهلي يتقدم 14-10

ق23 تقليص الفارق مستمر والنتيجة 11-8

ق21 تقليص الفارق وتقدم الأهلي 11-7

ق19 وقت مستقطع لماجديبورج بعد تقدم الأهلي 11-5

ق17 الأهلي يواصل تقدمه 9-5

ق10:40 كاستيلو يواصل تألقه وتقدم الأهلي 7-3

ق6:40 كاستيلو يتقدم للأهلي 4-2

ق1:01 حميد يتألق ويتصدى لرمية جزائية

انطلاق المباراة

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