كرة يد - الدرع: أثبتنا قوة الفريق بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. والعمل لم ينته

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 19:28

كتب : محمد سمير

يحيى الدرع يتسلم جائزة لاعب المباراة من حسين لبيب

أعرب يحيى الدرع المحترف المصري بصفوف فيزبريم المجري عن سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتأهل فيزبريم بعد التغلب على برشلونة بنتيجة 39-34 عقب اللجوء إلى شوطين إضافيين.

ونجح يحيى الدرع لاعب فيزبريم في تسجيل 7 أهداف من تسع تسديدات.

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وقال يحيى الدرع لاعب فيزبريم عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله تأهلنا إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد وهذا هدفنا قبل قدومنا".

وتابع "كان لدينا تعثر في دوري أبطال أوروبا قبل القدوم إلى مصر لكن أثبتنا اليوم أننا فريق كبير وكعادة أي فريق عندما تتعثر تعود أقوى".

وخسر فيزبريم أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل وصوله إلى مصر.

وواصل "حققنا هدفنا بالتأهل للنهائي لكن العمل لم ينته بعد فالهدف الأكبر هو التتويج بكأس العالم للأندية وهو أول نهائي لي في البطولة".

واختتم الدرع تصريحاته "نعم تقدمنا بفارق جيد في البداية وتعادل برشلونة لكن هذا أمر طبيعي لأن المباراة تمر بمنحنيات والأهم هو تحقيق الهدف بالتأهل ثم حصد اللقب إن شاء الله".

وينتظر فيزبريم المتأهل من مواجهة الأهلي وماجديبورج الألماني لملاقاته في النهائي يوم الخميس، بينما برشلونة سينتظر الخاسر لمواجهته على الميدالية البرونزية.

وحصد ماجديبورج الألماني لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ووصل الأهلي للمربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته.

وكانت أفضل مراكز الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد في 2007 عندما حقق الأحمر المركز الثاني.

بينما آخر مرة وصل فيها الأهلي للمربع الذهبي، حقق المركز الرابع في نسخة 2022.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي رفقة أندية برشلونة وفيزبريم وماجديبورج.

ويعتبر برشلونة الأكثر تتويجا بلقب مونديال الأندية برصيد 5 مرات.

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