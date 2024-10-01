كرة يد - الدرع رجل المباراة.. فيزبريم يقصي برشلونة بعد اللجوء لشوطين إضافيين

حسم فيزبريم المجري تأهله إلى نهائي كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" المقامة على صالة العاصمة الإدارية بعد مباراة درامية.

وواصل يحيى الدرع لاعب فيزبريم والمحترف المصري تألقه بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية على التوالي.

وتغلب فيزبريم على برشلونة بنتيجة 39-34 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وينتظر فيزبريم المتأهل من مواجهة الأهلي وماجديبورج الألماني لملاقاته في النهائي يوم الخميس، بينما برشلونة سينتظر الخاسر لمواجهته على الميدالية البرونزية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل بنتيجة 29-29.

وخلال الشوطين الإضافيين نجح فيزبريم في تسجيل 10 أهداف مقابل 5 فقط لصالح برشلونة.

ونجح يحيى الدرع لاعب فيزبريم في تسجيل 7 أهداف من تسع تسديدات.

وحصد ماجديبورج الألماني لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ووصل الأهلي للمربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته.

وكانت أفضل مراكز الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد في 2007 عندما حقق الأحمر المركز الثاني.

بينما آخر مرة وصل فيها الأهلي للمربع الذهبي، حقق المركز الرابع في نسخة 2022.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي رفقة أندية برشلونة وفيزبريم وماجديبورج.

ويعتبر برشلونة الأكثر تتويجا بلقب مونديال الأندية برصيد 5 مرات.