هاري كين يشارك في ختام تحضيرات بايرن لـ أستون فيلا

شارك هاري كين في المران الختامي لنادي بايرن ميونيخ تحضيرا لمواجهة أستون فيلا.

ويلعب بايرن ضد أستون فيلا غدا الأربعاء ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وشارك هاري كين اليوم الثلاثاء في مران الفريق الأخير استعداداً لمواجهة أستون فيلا.

هاري كين كان قد اضطر للخروج بعد إصابته بكدمة في كاحله الأيسر في المباراة التي تعادل فيها بايرن ضد باير ليفركوزن.

وتعادل بايرن ميونيخ مع منافسه باير ليفركوزن بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وتعثر الفريق البافاري للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، إذ فاز في جميع مباريات الدوري الألماني محققا العلامة الكاملة.

وعلى الصعيد الأوروبي اكتسح بايرن ميونيخ نظيره دينامو زغرب بنتيجة 9-2 في الجولة الأولى.

بينما حقق أستون فيلا الفوز على يانج بويز السويسري بنتيجة 3-0.