هاري كين يشارك في ختام تحضيرات بايرن لـ أستون فيلا

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 19:14

كتب : FilGoal

هاري كين

شارك هاري كين في المران الختامي لنادي بايرن ميونيخ تحضيرا لمواجهة أستون فيلا.

ويلعب بايرن ضد أستون فيلا غدا الأربعاء ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وشارك هاري كين اليوم الثلاثاء في مران الفريق الأخير استعداداً لمواجهة أستون فيلا.

أخبار متعلقة:
بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة هاري كين التعثر الأول ورقم سلبي لـ كين.. بايرن ميونيخ يتعادل مع ليفركوزن المباراة الأكثر تهديفا في أبطال أوروبا.. بايرن يسحق دينامو زغرب بالـ9 مع سوبر هاتريك كين هاري كين: 100 مباراة دولية؟ أبعد مما حلمت به

هاري كين كان قد اضطر للخروج بعد إصابته بكدمة في كاحله الأيسر في المباراة التي تعادل فيها بايرن ضد باير ليفركوزن.

وتعادل بايرن ميونيخ مع منافسه باير ليفركوزن بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وتعثر الفريق البافاري للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، إذ فاز في جميع مباريات الدوري الألماني محققا العلامة الكاملة.

وعلى الصعيد الأوروبي اكتسح بايرن ميونيخ نظيره دينامو زغرب بنتيجة 9-2 في الجولة الأولى.

بينما حقق أستون فيلا الفوز على يانج بويز السويسري بنتيجة 3-0.

بايرن ميونيخ أستون فيلا دوري أبطال اوروبا
نرشح لكم
أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال مانشستر سيتي يكتسح سلوفان.. وليفركوزن يفوز على ميلان بـ دوري الأبطال برشلونة يكتسح يانج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا في عودة دي يونج مباراة الشوط الواحد.. أرسنال يتجاوز باريس بهدفين ويحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال ماندي: ريال مدريد مليء بالنجوم.. وأتمنى التسجيل في شباكه مجددا انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (5)-(0) يانج بويز.. نهاية المباراة انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (2)-(0) باريس سان جيرمان مؤتمر أنشيلوتي - عن الرد على سيميوني والمخاطرة بـ مبابي وقوة ليل
أخر الأخبار
عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب 17 دقيقة | الكرة المصرية
ناصر منسي: توقعت الانضمام لمنتخب مصر.. و"صعب عليا نفسي" بعد التسجيل في الأهلي 21 دقيقة | الكرة المصرية
أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حسين لبيب: لا نشعر بلاعبي الزمالك بسبب وجود عبد الواحد السيد 42 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يكتسح سلوفان.. وليفركوزن يفوز على ميلان بـ دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام ساعة | منتخب مصر
عبد الواحد: تصريحات بلال كانت سبب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي ساعة | كأس السوبر الإفريقي
برشلونة يكتسح يانج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا في عودة دي يونج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره