تقرير: إنزاجي مرشح لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 18:55
كتب : FilGoal
دخل الإيطالي سيموني إنزاجي ضمن حسابات مانشستر يونايتد لتولي تدريبه حال رحيل الهولندي إريك تين هاج.
وخسر مانشستر يونايتد من توتنام بنتيجة 3-0 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن إنزاجي مدرب إنتر ميلان مرشح لخلافة تين هاج.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إنزاجي وجاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا السابق مرشحان لخلافة تين هاج.
إنزاجي قاد إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي بالموسم المنصرم، كما قاد النيراتزوري لبلوغ نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أوروبا.
ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 8 مواجهات ضد الفرق الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي.
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