كرة طائرة - الأهلي يضم أحمد إبراهيم.. ويجدد تعاقد يوسف مرجان

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع أحمد إبراهيم لتدعيم صفوف فريق الطائرة.

ونجح الأهلي في ضم أحمد إبراهيم قادما من بتروجت.

ووقع أحمد إبراهيم على عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشار خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي عن ضم أحمد إبراهيم بعدما نال ثقة الجهاز الفني.

كما كشف الأهلي عن تجديد تعاقد يوسف مرجان لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وكان يوسف مرجان قد خرج الفترة الماضية من النادي الأهلي ولعب لفريقي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة دوري الكرة الطائرة موسم 2024-25 يوم 16 نوفمبر المقبل.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالدوري التمهيدي رفقة كل من: إيسترن كومباني - الترسانة - الزهور - إسكندرية للبترول - مركز شباب درنكة.

ويقام الدور التمهيدي من أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق، وتتأهل الفرق الثلاثة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور المقبل.

وفاز الأهلي بلقبي الدوري والكأس في الكرة الطائرة على المستوى المحلي كما توج بدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك الأهلي هذا الموسم في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الهند.

وتستضيف الهند منافسات مونديال الأندية بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر المقبل.

ويقود رجال الأهلي للموسم الثاني على التوالي الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني.

مونزو هو المدير الفني لفريق الأهلي للرجال، والذي توج معه هذا الموسم بالدوري والكأس والسوبر المصري وبطولة إفريقيا.

البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 1999 مع ألميريا.

وسبق وتولى مونزو تدريب منتخبي إسبانيا من 2011 إلى 2020 ثم بلجيكا من 2020 إلى 2022.

وكانت آخر محطات مونزو التدريبية هي قيادة دينامو بوخارست منذ 2021 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وحقق مونزو لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس والسوبر الروماني مع دينامو بوخارست.

كما توج بلقبي الدوري والكأس التركي مع فريق أركاس أزمير.