بسبب دربي مدريد.. أتليتكو يعلن إصابة لو نورماند بورم دموي في الرأس

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

روبن لو نورماند - منتخب إسبانيا

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني إصابة مدافعه روبن لو نورماند في الرأس والذي تعرض لها في دربي مدريد ضد ريال مدريد.

روبين لي نورماند

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وكشف نادي أتليتكو عبر موقعه الرسمي: "تعرض روبن لو نورماند لضربة قوية في رأسه خلال الدقائق الأخيرة من دربي مدريد ويعاني من ورم دموي وإصابة دماغية".

وأضاف "وسيتم اتباع الغرشادات المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بهذا النوع من الإصابات".

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وتعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتسبب كورتوا في إشعال دربي مدريد بعد الهجوم عليه.

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

روبن لو نورماند أتليتكو مدريد ريال مدريد
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