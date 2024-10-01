"عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 18:24

كتب : FilGoal

عائلة وسام أبو علي - الأهلي

طالب وسام أبو علي مهاجم الأهلي، الجميع بالدعاء لعائلته العالقة في لبنان تحت القصف بسبب الحرب.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتتعرض لبنان للقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وتعيش عائلة المهاجم الفلسطيني والنادي الأهلي في لبنان.

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وقال وسام أبو علي مهاجم الأهلي عبر حسابه على إنستجرام: "عادة لا أحب التعليق كثيرا بشأن الأحداث السياسية، حتى إذا كان الأمر قريبا مني".

وأوضح "لكن الآن عائلتي بالكامل عالقة في لبنان مع الغارات الجوية والحرب هناك".

وتابع "ليس لدى عائلتي مكان يذهبون إليه أو مكان للاختباء، كل دقيقة يشعرون وكأن هناك زلزال تحتهم".

واختتم حديثه "أرجو منكم الدعوة لعائلتي وكل الشعب اللبناني والفلسطين، وهذا أقل ما يمكن القيام به لكل من هو عالق بين الحياة والموت".

وانتقل وسام أبو علي إلى الأهلي في يناير الماضي وتوج بألقاب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وحصد وسام أبو علي لقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي.

الأهلي وسام أبو علي حرب لبنان
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