الحكومة الإسبانية: عقوبات قاسية على المسؤولين عن العنف في دربي مدريد

توعدت بيلار أليجريا وزيرة الرياضة الإسبانية، المسؤولين عن أحداث العنف في مباراة أتلتيكو ضد ريال مدريد بعقوبات قاسية.

وأوقف الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير المباراة لعدة دقائق، بعد أن ألقى بعض مشجعي أتلتيكو مقذوفات على الملعب استهدفت تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وقالت أليجريا في مؤتمر صحفي: "ستكون هناك عقوبات قاسية ضد المسؤولين عن العنف خلال مباراة أتلتيكو وريال مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو".

وأضافت وزيرة الرياضة الإسبانية: "الحكومة الإسبانية تنوي القضاء على العنف في ملاعب كرة القدم".

وتعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتسبب كورتوا في إشعال دربي مدريد بعد الهجوم عليه.

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

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