اتحاد الكرة يعلن موعد انتخابات المجلس الجديد

أعلن اتحاد كرة القدم المصري برئاسة جمال علام موعد عقد الجمعة العمومية لانتخاب المجلس الجديد.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد في 10 ديسمبر المقبل.

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي كل من جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الرئيس.

والأعضاء كل من حازم إمام ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات وحلمي مشهور وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرافعي.