الدوري السعودي - ميتروفيتش لاعب شهر سبتمبر.. وجيسوس أفضل مدرب

سيطر نادي الهلال على جوائز الأفضل عن شهر سبتمبر باالدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بعدما حصد العلامة الكاملة خلال 5 جولات.

وأعلن حساب الدوري السعودي حصول الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر.

وسجل ميتروفيتش 4 أهداف خلال مباراتين في شهر سبتمبر، حينما فاز الهلال على الرياض 3-0 وعلى الاتحاد 3-1 بالدوري السعودي.

فيما حصل البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال على جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر.

وحصد البلجيكي كوين كاستيلس حارس مرمى القادسية جائزة أفضل حارس في الشهر والجولات ذاتها.

ونال مصعب الجوير لاعب الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد عن الجولات ذاتها.

وانتقل مصعب الجوير خلال هذا الصيف من الهلال إلى صفوف الشباب.

الهلال يحمل لقب النسخة الماضية من الدوري السعودي، فيما حصد الاتحاد لقب نسخة الموسم قبل الماضي.