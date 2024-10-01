منافس الأهلي - العين يضم لاعب فيورنتينا على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 17:18

كتب : FilGoal

جينو إنفانتينو - منتخب الأرجنتين

أعلن نادي العين الإماراتي ضم الأرجنتيني جينو إنفانتينو لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان إنفانتينو قد شارك مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم الأخيرة تحت 20 عاما.

وكشف نادي العين بشكل رسمي على ضم إنفانتينو لاعب وسط فيورنتينا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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ويرتبط إنفانتيو بتعاقد مع فيورنتينا حتى صيف 2028.

وكان جينو إنفانتينو قد انضم إلى فيورنتينا في صيف 2023 قادما من روزاريو سنترال الأرجنتيني.

وتنتظر الأهلي مواجهة قوية أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال المستحدثة بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

وقرر فيفا تسليم كأسا للفريق الفائز بالمواجهة التي يستضيفها استاد القاهرة المباراة يوم 29 أكتوبر المقبل.

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

وضمن كل من ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

فيما يتحدد بطل أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

كأس إنتركونتينينتال الأهلي العين
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