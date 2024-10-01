رونالدو: هذا سر احتفالي بهدفي في الريان.. وأصبحت غير مهتم بالجوائز والأهداف

كشف كريستيانو رونالدو لاعب النصر عن سر احتفاله بهدفه في الريان.

وخطف فريق النصر فوزًا مثيرًا على حساب الريان القطري، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك معقل الفريق الأصفر.

وقال اللاعب البرتغالي للصحفيين: "أستمتع بلعب كرة القدم الآن لأنني أعلم أنه لم يعد لدي الكثير من الوقت في الملعب".

وأضاف "ليس من المهم بالنسبة لي الآن أن أكون أفضل لاعب أو أن أفوز بالجوائز، المهم هو الاستمتاع ومساعدة فريقي".

وأنهى حديثه قائلا: "هدفي في الريان مختلف لأنه في نفس ذكرى يوم ميلاد والدي، كنت أتمنى أن يكون على قيد الحياة".

واحتفل اللاعب البرتغالي بطريقة مختلفة عن احتفاله الشهير "SIUUU"، إذ رفع إصبعيه نحو السماء.

وحقق النصر أول فوز له بالبطولة الآسيوية بعد تعادله أمام الشرطة العراقي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى.

أما الريان فتعرض لخسارته الثانية، بعدما سقط في الجولة الأولى على أرضه أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-1.

ولعب محمود حسن تريزيجيه أساسيا في تشكيل الريان، وشارك في دقائق المباراة كاملة، إلى جانب المغربي أشرف بنشرقي.