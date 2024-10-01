سيسكو: لايبزيج نادي طموح.. ولن أعلق على الإغراءات الكبرى

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 16:40

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو

أبدى بنجامين سيسكو لاعب لايبزيج سعادته بسبب طموح نادي الكبير، رافضا التعليق على الإغراءات الكبرى.

وقال سيسكو لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "لن أعلق على الأندية التي حاولت التعاقد معي".

وأضاف "أنا سعيد في لايبزيج، ولهذا السبب قررت تجديد عقدي".

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واختتم "أريد أن أفعل أشياء عظيمة هنا لأن النادي طموح للغاية".

وجدد المهاجم السلوفيني عقده مع لايبزيج الموسم الماضي حتى 2029.

سيسكو قرر البقاء ووقع على عقد جديد مع لايبزج بشروط مطورة.

ويرغب اللاعب في البقاء مع لايبزج ليطور من مستواه على غرار ما فعله إيرلنج هالاند مع بروسيا دورتموند.

واتفق سيسكو في تعاقده الجديد مع سيسكو بشكل شفهي مع لايبزج على تركه يرحل في المستقبل إذا حصل على عروض جيدة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى رغبة العديد من الأندية الكبرى في أوروبا في ضم سيسكو من لايبزج خلال الصيف وأبرزها ميلان وأرسنال.

صاحب الـ 21 عاما انضم للايبزج في الموسم الماضي قادما من سالزبورج مقابل 24 مليون يورو.

وسجل سيسكو 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 7 مباريات لعبها.

الدوري الألماني بنجامين سيسكو لايبزيج ميلان أرسنال
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