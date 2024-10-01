نصر عزام لـ في الجول: انتخبت عضوا للاتحاد الدولي للمحامين.. وسأساهم في تطوير الكرة المصرية

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 16:34

كتب : عبد الرحمن فوزي

نصر عزام

انتخب المحامي المصري نصر عزام عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم.

وأصبح عزام أول محامي مصري أو إفريقي يتم انتخابه لهذا المنصب.

وقال عزام في تصريحات لـ FilGoal.com: "الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم في العالم كان قد ساهم خلال الفترة الأخيرة مع فيفا في تعديل لوائح كرة القدم الخاصة بالقوانين المختلفة للعبة من الانتقالات والقضايا وكل شيء يتعلق بالقوانين ويمثل جميع المحامين الرياضيين في كرة القدم حول العالم".

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وواصل "الاتحاد يعمل أيضا على تطوير المحامين في العالم بأكمله من خلال البرامج المختلفة التي ينظمها وآخرها الماجستير الأخير الذي يتم تقديمه من إسبانيا ويعمل على تطوير قوانين ولوائح ومنظومة كرة القدم".

وكشف "هناك تعاون بين اتحاد المحامين وفيفا على تطوير منظومة كرة القدم في العالم كله".

وتابع " المكتب التنفيذي يضم 12 عضوا من ضمنهم 7 من أوروبا و4 من أمريكا الجنوبية وأنا سأكون ممثل مصر وإفريقيا الأول تاريخيا".

وشدد "في الفترة الأخيرة الاتحاد الإفريقي مهتم بتطوير الأمور القانونية والبطولات وبالتالي من خلال ذلك سيكون هناك تعاون مع الاتحاد الإفريقي ضمن أهدافي مثل استضافة الاجتماع الخاص بالاتحاد من قبل تحت رعاية كاف الذي شمل مختلف الدول الإفريقية وسنحاول خلال الفترة المقبلة على تطوير القوانين والمنظومة في إفريقيا لأن القانون هو أساس تطوير كرة القدم لذلك من خلال المنصب سأحاول مساعدة كرة القدم في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط بالكامل".

وأضاف "الاتحادات المحلية بحاجة إلى التطوير ولنا في الاتحاد المصري عبرة مع المشكلات التي تحدث لذلك أهدف لتطوير تلك المنظومة من خلال تطوير اللوائح والقوانين".

وأتم "خلال الفترة المقبلة من الممكن أن يعقد الكونجرس الخاص باتحاد الدولي لمحامي كرة القدم خاص بإفريقيا في مصر".

نصر عزام
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