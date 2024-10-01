كلوب: لست متفاجئا من بداية سلوت.. والكثير من الهولنديين يواجهون صعوبات خارج بلادهم

أقر يورجن كلوب المدير الفني السابق لـ ليفربول أنه ليس متفاجئا من بداية أرني سلوت مدرب الفريق الحالي.

وقال المدرب الألماني لموقع جينتينج كازينو: "أنا لست متفاجئا من بداية أرني سلوت مع ليفربول".

وأضاف "العديد من الأشخاص في هولندا أخبروني نفس الشيء أنه سينجح كما توقعوا".

وأنهى حديثه قائلا: "أسلوبه ليس هولنديا، يمكن للكثير من المدربين الهولنديين أن يواجهوا صعوبات خارج هولندا، لكن الناس أخبروني أن الأمر سيكون مختلفا بالنسبة لسلوت".

وتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة للمسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 15 في الصدارة مستغلا تعثير مانشستر سيتي بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد والذي أوصله للنقطة رقم 14 بالتساوي مع أرسنال.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وخلف مدرب فينورد السابق كلوب في الصيف الماضي وقرر النادي الإنجليزي الرهان على إمكانيات سلوت.