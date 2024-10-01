كرة يد - الزمالك يسحق كاليفورنيا إيجلز بفارق 18 في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 15:35

كتب : FilGoal

الزمالك - فيزبريم - سوبر جلوب

فاز الزمالك على كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة 41-23 في دور تحديد المراكز من الخامس للتاسع بكأس العالم للأندية لكرة اليد.

المباراة بدأت بشكل متكافئ بين الفريين ولكن سرعان ما فرض الزمالك سيطرته وأنهى الشوط الأول لصالحه بفارق 10 أهداف بنتيجة 21-11.

في الشوط الثاني استمر تفوق الزمالك وتمكن من توسيع الفارق إلى أكثر من 20 هدفا إلى أن انتهت المباراة بنتيجة 41-23.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – بيراميدز يوافق على إعارة عبد الله مجدي إلى سيراميكا ترتيب مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا تحت 17 و20 عاما قائمة برشلونة - عودة دي يونج في مواجهة يانج بويز خبر في الجول – نادي قبرصي يضم عمر الفقي.. ومرازيق يزامل شتلة في أومونيا أراديبو

وحصل يوسف عزو لاعب الزمالك على جائزة رجل المباراة.

وكان الزمالك قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني خلف فيزبرج ليودع فرصته في المنافسة على اللقب.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد تاوباتي البرازيلي في مباراة أخرى لتحديد المراكز من الخامس للتاسع بالبطولة.

تاوباتي كان قد خسر في وقت سابق من اليوم من الخليج السعودي بنتيجة 29-27.

الزمالك كرة يد كأس العالم للأندية كاليفورنيا إيجلز
نرشح لكم
مباشر مونديال اليد - الأهلي (4)-(2) ماجديبورج.. تقدم أحمر كرة يد - الدرع: أثبتنا قوة الفريق بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. والعمل لم ينته كرة يد - الدرع رجل المباراة.. فيزبريم يقصي برشلونة بعد اللجوء لشوطين إضافيين انتهت كأس العالم لليد - الزمالك (41)-(23) كاليفورنيا إيجلز مواعيد مباريات الثلاثاء 1 أكتوبر - مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا.. وكأس العالم للأندية لليد كرة يد - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد ماجديبورج في مونديال الأندية كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج في كأس العالم للأندية.. القناة الناقلة والمعلق كرة يد - رغم الخسارة من برشلونة وبفضل فارق الأهداف.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية
أخر الأخبار
تشواميني: فينيسيوس لديه فرصة للفوز بالكرة الذهبية.. ويجب حل أزمة كثرة المباريات 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر مونديال اليد - الأهلي (4)-(2) ماجديبورج.. تقدم أحمر 34 دقيقة | كرة يد
كرة يد - الدرع: أثبتنا قوة الفريق بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. والعمل لم ينته 43 دقيقة | كرة يد
كرة يد - الدرع رجل المباراة.. فيزبريم يقصي برشلونة بعد اللجوء لشوطين إضافيين 53 دقيقة | كرة يد
هاري كين يشارك في ختام تحضيرات بايرن لـ أستون فيلا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: إنزاجي مرشح لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يضم أحمد إبراهيم.. ويجدد تعاقد يوسف مرجان ساعة | كرة طائرة
بسبب دربي مدريد.. أتليتكو يعلن إصابة لو نورماند بورم دموي في الرأس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره