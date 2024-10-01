كرة يد - الزمالك يسحق كاليفورنيا إيجلز بفارق 18 في كأس العالم للأندية

فاز الزمالك على كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة 41-23 في دور تحديد المراكز من الخامس للتاسع بكأس العالم للأندية لكرة اليد.

المباراة بدأت بشكل متكافئ بين الفريين ولكن سرعان ما فرض الزمالك سيطرته وأنهى الشوط الأول لصالحه بفارق 10 أهداف بنتيجة 21-11.

في الشوط الثاني استمر تفوق الزمالك وتمكن من توسيع الفارق إلى أكثر من 20 هدفا إلى أن انتهت المباراة بنتيجة 41-23.

وحصل يوسف عزو لاعب الزمالك على جائزة رجل المباراة.

وكان الزمالك قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني خلف فيزبرج ليودع فرصته في المنافسة على اللقب.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد تاوباتي البرازيلي في مباراة أخرى لتحديد المراكز من الخامس للتاسع بالبطولة.

تاوباتي كان قد خسر في وقت سابق من اليوم من الخليج السعودي بنتيجة 29-27.