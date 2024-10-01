خبر في الجول – بيراميدز يوافق على إعارة عبد الله مجدي إلى سيراميكا

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 15:16

كتب : عمرو نبيل

عبد الله مجدي - زد ضد بلدية المحلة

ميركاتو عبد الله مجدي زد الدوري المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا
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