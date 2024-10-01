ترتيب مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا تحت 17 و20 عاما

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 15:03

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

أجرى اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم قرعة لترتيب المباريات للتأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 و20 عاما.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الدار البيضاء التصفيات تحت 17 في الفترة بين 9 و24 نوفمبر.

ويأتي ترتيب المباريات كالتالي:

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مصر × المغرب

مصر × الجزائر

مصر × تونس

مصر × ليبيا

ويتأهل المركز الأول والثاني إلى كأس أمم إفريقيا بشكل مباشر.

ويقود أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عاما، وعادل مصطفى مدرب عام، وأحمد فوزي مدرب حراس المرمى.

وعلى الجانب الآخر من المقرر أن تبدأ مباريات تحت 20 في الفترة بين 12 إلى 27 نوفمبر المقبل في مدينة السويس.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

مصر × المغرب

مصر × الجزائر

مصر × ليبيا

مصر × تونس

ويقود البرازيلي روجيريو ميكالي تدريب منتخب مصر تحت 20 عاما.

وتم تعيينه خلفا لوائل رياض.

ويمتد عقد ميكالي لمدة 4 أعوام.

ويتم تجهيز هذا المنتخب للتأهل وخوض أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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