قائمة برشلونة - عودة دي يونج في مواجهة يانج بويز

أعلن هانسي فليك مدرب برشلونة قائمة الفريق التي ستلعب ضد يانج بويز.

ويلتقي برشلونة مع يانج بويز مساء اليوم في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة فرينكي دي يونج بعد استلامه التصريح الطبي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ريال مدريد بالموسم الماضي وأبعدته عن الملاعب حتى الآن.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – أسترالاجا – أرون ياكوبوشفيلي.

الدفاع: باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي – جول كوندي – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز – أندريس كوينكا.

الوسط: بيدري – بابلو توري – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – جويلي فيرنانديز – توني فيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال.

وكان برشلونة قد خسر مباراته الأولى من موناكو بهدفين مقابل هدف، بينما خسر يانج بويز من أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولم يحقق يانج بويز الفوز خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ عام 1960.