خبر في الجول – نادي قبرصي يضم عمر الفقي.. ومرازيق يزامل شتلة في أومونيا أراديبو

أعلن نادي إينوسيس نيون باراليمنيو القبرصي ضم المصري عمر الفقي في صفقة انتقال حر.

ويعتبر نادي بوليديبورتيفو بارلا الإسباني هو الفريق الأخير الذي لعب له الفقي قبل أن ينتقل إلى الدوري القبرصي.

ولعب الفقي من قبل في أكاديمية TNGS الإسبانية.

ويحمل اللاعب الجنسية الكندية بجانب المصري.

ويلعب الفقي في مركز صانع الألعاب والمحور والجناح الأيسر.

ويبلغ الفقي من العمر 21 عاما.

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وعلم FilGoal.com أن نادي أومونيا أراديبو القبرصي ضم محمد أشرف مرازيق قادما من الداخلية لمدة عامين.

ويلعب مرازيق في مركز لاعب الوسط.

وبدأ مرازيق مسيرته في ناشئي الوصل الإماراتي قبل أن ينتقل إلى شباب الزمالك قبل أن ينتقل إلى الداخلية في صيف 2023.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 4 مباريات الموسم الماضي مع الداخلية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن ضم المصري عمر شتلة إلى أومونيا أراديبو.

ويلعب شتلة -21 عاما - في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن ويمكنه أيضاً المشاركة في مركز الظهير الأيسر.

كان شتلة انضم إلى إكسلسيور روتردام الهولندي، بعد قضاء فترة معايشة والمشاركة في عدة مباريات ودية مع فريق تحت 21 عام لينال إعجاب المدير الفني للفريق ويتم التعاقد معه مباشرة، في صفقة انتقال حر قادما من صفوف وادي دجلة.

سبق للاعب عمر شتلة اللعب لأندية وادي دجلة، وبيراميدز، ويعد عمر شتلة من اللاعبين المتميزين على مستوي الناشئين.

كما تم تصعيد اللاعب مرتين للتدريب مع الفريق الأول لنادي إكسلسيور الذي يشارك في الدوري الهولندي الممتاز هذا الموسم.