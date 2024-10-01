خبر في الجول – نادي قبرصي يضم عمر الفقي.. ومرازيق يزامل شتلة في أومونيا أراديبو

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 14:27

كتب : عمرو نبيل

عمر الفقي

أعلن نادي إينوسيس نيون باراليمنيو القبرصي ضم المصري عمر الفقي في صفقة انتقال حر.

ويعتبر نادي بوليديبورتيفو بارلا الإسباني هو الفريق الأخير الذي لعب له الفقي قبل أن ينتقل إلى الدوري القبرصي.

ولعب الفقي من قبل في أكاديمية TNGS الإسبانية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - محترف مصري ينتقل من الدوري الهولندي إلى القبرصي ثنائي عربي وكوري جنوبي.. الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ريليفو: إنييستا قرر اعتزال كرة القدم الشامي: وقعت على عقد مع الزمالك.. وأحزن من لقب "ابن حسام حسن" ولن أشتكي الإسماعيلي

No description available.

ويحمل اللاعب الجنسية الكندية بجانب المصري.

ويلعب الفقي في مركز صانع الألعاب والمحور والجناح الأيسر.

No description available.

ويبلغ الفقي من العمر 21 عاما.

وعلم FilGoal.com أن نادي أومونيا أراديبو القبرصي ضم محمد أشرف مرازيق قادما من الداخلية لمدة عامين.

ويلعب مرازيق في مركز لاعب الوسط.

وبدأ مرازيق مسيرته في ناشئي الوصل الإماراتي قبل أن ينتقل إلى شباب الزمالك قبل أن ينتقل إلى الداخلية في صيف 2023.

No description available.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 4 مباريات الموسم الماضي مع الداخلية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن ضم المصري عمر شتلة إلى أومونيا أراديبو.

ويلعب شتلة -21 عاما - في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن ويمكنه أيضاً المشاركة في مركز الظهير الأيسر.

كان شتلة انضم إلى إكسلسيور روتردام الهولندي، بعد قضاء فترة معايشة والمشاركة في عدة مباريات ودية مع فريق تحت 21 عام لينال إعجاب المدير الفني للفريق ويتم التعاقد معه مباشرة، في صفقة انتقال حر قادما من صفوف وادي دجلة.

سبق للاعب عمر شتلة اللعب لأندية وادي دجلة، وبيراميدز، ويعد عمر شتلة من اللاعبين المتميزين على مستوي الناشئين.

كما تم تصعيد اللاعب مرتين للتدريب مع الفريق الأول لنادي إكسلسيور الذي يشارك في الدوري الهولندي الممتاز هذا الموسم.

الدوري القبرصي عمر الفقي أشرف مرازيق أومونيا أراديبو إينوسيس نيون باراليمنيو
نرشح لكم
خبر في الجول - محترف مصري ينتقل من الدوري الهولندي إلى القبرصي بمشاركة كاملة لـ تريزيجيه.. النصر يحقق الفوز الأول بأبطال آسيا أمام الريان تقرير تركي: عمر فايد لم يحصل على تصريح العمل للمشاركة مع بيرشوت تشكيل الريان – تريزيجيه أساسي في مواجهة رونالدو والنصر في أبطال آسيا هازارد: محمد صلاح أفضل مني بفارق كبير مواعيد مباريات الإثنين 30 سبتمبر 2024.. تريزيجيه أمام رونالدو في أبطال آسيا تريزيجيه: سنلعب للفوز على النصر بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يفرط في تقدمه ويتعادل مع سانت إتيان
أخر الأخبار
تقرير: إنزاجي مرشح لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يضم أحمد إبراهيم.. ويجدد تعاقد يوسف مرجان 19 دقيقة | كرة طائرة
بسبب دربي مدريد.. أتليتكو يعلن إصابة لو نورماند بورم دموي في الرأس 44 دقيقة | الدوري الإسباني
"عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 47 دقيقة | الدوري المصري
الحكومة الإسبانية: عقوبات قاسية على المسؤولين عن العنف في دربي مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
استعدادا لمواجهتي جزر القمر.. البنزرتي يعلن قائمة منتخب تونس يوم الجمعة ساعة | الكرة الإفريقية
اتحاد الكرة يعلن موعد انتخابات المجلس الجديد ساعة | الكرة المصرية
الدوري السعودي - ميتروفيتش لاعب شهر سبتمبر.. وجيسوس أفضل مدرب ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره