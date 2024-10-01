ثنائي عربي وكوري جنوبي.. الاتحاد الآسيوي يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة عام 2023.

وتضم القائمة النهائية ثنائي عربي وكوري جنوبي.

ويتواجد القطري أكرم عفيف لاعب السد القطري، والأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سول يونج وو.

ويلعب أكرم عفيف في فريق السد القطري وحصل مع منتخب بلاده على كأس آسيا في 2023.

وفاز منتخب قطر على الأردن في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أكرم عفيف هاتريك.

واستطاع عفيف أن يسجل مع السد في الموسم الماضي 28 هدفا وصناعة 13 آخرين في 32 مباراة لعبها.

وعلى الجناب الآخر سجل النعيمات هدف الأردن الوحيد.

وانضم النعيمات إلى العربي القطري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي الموسم الماضي سجل النعيمات 7 أهداف وصنع مثلهم مع الأهلي القطري في 20 مباراة لعبها.

والمرشح الآخر هو سول يونج وو لاعب كرفينا زفيزدا الصربي الذي وصل رفقة كوريا الجنوبية إلى دور نصف نهائي كأس آسيا الماضية.

وخسر منتخب كوريا الجنوبية من الأردن بهدفين دون رد.

وانتقل إلى كرفينا زفيزدا قادما من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب الظهير الأيمن الموسم الماضي 19 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.

وحصل السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي على الجائزة العام الماضي.

وكان مرشح معه كل من القطري المعز علي والاسترالي ماثيو ليكي، ولا يتواجد أي من الثلاثة لاعبين في القائمة الحالية.