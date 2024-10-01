انتهت كأس العالم لليد - الزمالك (41)-(23) كاليفورنيا إيجلز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كاليفورنيا إيجلز الأمريكي ضد الزمالك في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 41-23.

ق55. الفارق يتسع أكثر ويصل إلى 39-21.

ق36. فلفل يسجل والفارق يتسع والنتيجة الحالية 27-13.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 21-11.

ق24:45 . الفارق يتسع والنتيجة الحالية 16-11.

ق15. النتيجة حاليا تقدم الزمالك 9-6.

ق2:49. بداية متكافئة والنتيجة التعادل 1-1.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل