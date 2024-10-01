انتهت كأس العالم لليد - الزمالك (41)-(23) كاليفورنيا إيجلز
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 13:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كاليفورنيا إيجلز الأمريكي ضد الزمالك في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك 41-23.
ق55. الفارق يتسع أكثر ويصل إلى 39-21.
ق36. فلفل يسجل والفارق يتسع والنتيجة الحالية 27-13.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 21-11.
ق24:45 . الفارق يتسع والنتيجة الحالية 16-11.
ق15. النتيجة حاليا تقدم الزمالك 9-6.
ق2:49. بداية متكافئة والنتيجة التعادل 1-1.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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