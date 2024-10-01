انتهت كأس العالم لليد - الزمالك (41)-(23) كاليفورنيا إيجلز

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 13:53

كتب : FilGoal

أكرم يسري - الزمالك كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كاليفورنيا إيجلز الأمريكي ضد الزمالك في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
ريليفو: إنييستا قرر اعتزال كرة القدم الشامي: وقعت على عقد مع الزمالك.. وأحزن من لقب "ابن حسام حسن" ولن أشتكي الإسماعيلي ناصر منسي يكشف سر احتفاله عقب تسجيل ركلة الترجيح ضد الأهلي مساعد جوميز: احتفال لاعبي الأهلي خلال ركلات الترجيح جعلنا أقوى.. وعرض الإدارة لتجديد العقد

نهاية المباراة بفوز الزمالك 41-23.

ق55. الفارق يتسع أكثر ويصل إلى 39-21.

ق36. فلفل يسجل والفارق يتسع والنتيجة الحالية 27-13.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 21-11.

ق24:45 . الفارق يتسع والنتيجة الحالية 16-11.

ق15. النتيجة حاليا تقدم الزمالك 9-6.

ق2:49. بداية متكافئة والنتيجة التعادل 1-1.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك كرة يد كأس العالم للأندية كرة يد
نرشح لكم
مباشر مونديال اليد - الأهلي (4)-(2) ماجديبورج.. تقدم أحمر كرة يد - الدرع: أثبتنا قوة الفريق بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. والعمل لم ينته كرة يد - الدرع رجل المباراة.. فيزبريم يقصي برشلونة بعد اللجوء لشوطين إضافيين كرة يد - الزمالك يسحق كاليفورنيا إيجلز بفارق 18 في كأس العالم للأندية مواعيد مباريات الثلاثاء 1 أكتوبر - مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا.. وكأس العالم للأندية لليد كرة يد - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد ماجديبورج في مونديال الأندية كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج في كأس العالم للأندية.. القناة الناقلة والمعلق كرة يد - رغم الخسارة من برشلونة وبفضل فارق الأهداف.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية
أخر الأخبار
تشواميني: فينيسيوس لديه فرصة للفوز بالكرة الذهبية.. ويجب حل أزمة كثرة المباريات 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر مونديال اليد - الأهلي (4)-(2) ماجديبورج.. تقدم أحمر 33 دقيقة | كرة يد
كرة يد - الدرع: أثبتنا قوة الفريق بالتأهل لنهائي مونديال الأندية.. والعمل لم ينته 43 دقيقة | كرة يد
كرة يد - الدرع رجل المباراة.. فيزبريم يقصي برشلونة بعد اللجوء لشوطين إضافيين 53 دقيقة | كرة يد
هاري كين يشارك في ختام تحضيرات بايرن لـ أستون فيلا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: إنزاجي مرشح لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يضم أحمد إبراهيم.. ويجدد تعاقد يوسف مرجان ساعة | كرة طائرة
بسبب دربي مدريد.. أتليتكو يعلن إصابة لو نورماند بورم دموي في الرأس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره