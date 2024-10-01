ريليفو: إنييستا قرر اعتزال كرة القدم

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 13:32

كتب : FilGoal

إنييستا - إسبانيا

كشفت شبكة ريليفو الإسبانية عن اتخاذ أندريس إنييستا لاعب فريق الإمارات قرارا نهائيا باعتزال كرة القدم.

أندرس إنييستا

النادي : معتزل

ونشر النجم الإسباني مقطع فيديو عبر حسابه على إنستاجرام يروج خلاله لقرار سيعلنه يوم 8 أكتوبر المقبل حول مستقبله.

وفقا لريليفو فإن القرار سيكون هو إعلان اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعمر 40 عاما.

وسيعقد إنييستا مؤتمرا صحفيا في برشلونة للإعلان عن قراره.

بدأ أسطورة كرة القدم الإسبانية مشواره مع كرة القدم بالفريق الأول لبرشلونة في عام 2002واستمر لمدة 16 عاما برفقته حتى رحل عام 2018.

وخلال مشواره مع النادي الإسباني شارك إنييستا في 647 مباراة وسجل 57 هدفا وصنع 135.

وتوج إنييستا مع برشلونة بـ 32 لقبا بواقع 4 دوري أبطال أوروبا و9 دوري إسباني و3 كأس عالم للأندية و6 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الأوروبي و7 كأس السوبر الأوروبي.

بعد الرحيل عن برشلونة انتقل إنييستا إلى فيسيل كوبي الياباني.

ولمدة 5 سنوات في اليابان لعب إنييستا 134 مباراة ونجح في تسجيل 26 هدفا وصنع 25.

وتوج النجم الإسباني برفقة فيسيل كوبي بالدوري الياباني وكأس اليابان وكأس السوبر الياباني.

وقضى إنييستا موسمه الأخير مع فريق الإمارات ولعب خلاله 23 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

مسيرة إنييستا الأسطورية امتدت لمنتخب إسبانيا والذي شارك برفقته في 131 مباراة دولية وسجل 14 هدفا وصنع 30 آخرين.

وتوج إنييستا مع إسبانيا ببطولة اليورو مرتين في عامي 2008 و2012، كما توج بكأس العالم 2010 وسجل هدف الفوز لإسبانيا على هولندا بالنهائي.

وسينهي إنييستا مسيرته متوجا بإجمالي 38 لقبا برفقة الأندية والمنتخب ليكون ضمن أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

وحصل إنييستا على جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعام 2012.

أندريس إنييستا برشلونة
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