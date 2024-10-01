الشامي: وقعت على عقد مع الزمالك.. وأحزن من لقب "ابن حسام حسن" ولن أشتكي الإسماعيلي

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 12:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد الشامي

محمد الشامي الزمالك الدوري المصري منتخب مصر المصري الإسماعيلي
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