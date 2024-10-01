الشامي: وقعت على عقد مع الزمالك.. وأحزن من لقب "ابن حسام حسن" ولن أشتكي الإسماعيلي

خبر في الجول – بيراميدز يوافق على إعارة عبد الله مجدي إلى سيراميكا

ناصر منسي يكشف سر احتفاله عقب تسجيل ركلة الترجيح ضد الأهلي

مساعد جوميز: احتفال لاعبي الأهلي خلال ركلات الترجيح جعلنا أقوى.. وعرض الإدارة لتجديد العقد

هاني شكري: من الصعب انضمام راموس للزمالك على الرغم من ترحيبه

لبيب: شيكابالا يملك قرار تجديده بيده.. وعبد الشافي سيكون له دور داخل وخارج الملعب

لبيب: زيزو هو من سيجاوب على استمراره مع الزمالك

هاني شكري: لا نفرح إذا فاز الزمالك ببطولة دون أداء جيد

عبد المجيد: أحلم بالاحتراف الخارجي.. وراموس سيكون إضافة كبيرة حال انضمامه لـ الزمالك