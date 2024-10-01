مساعد جوميز: احتفال لاعبي الأهلي خلال ركلات الترجيح جعلنا أقوى.. وعرض الإدارة لتجديد العقد

شدد أندريه بيكي المدرب المساعد لـ الزمالك أن الفريق أصبح أقوى بعد احتفال لاعبي الأهلي خلال ركلات الترجيح.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال المدرب الكاميروني لقناة الحياة: "أنا سعيد بالعمل مع جوزيه جوميز بسبب ثقته في ويعطيني الفرصة، كنا نركز على الفوز في مباراة الأهلي منذ فترة طويلة وعملنا كثيرا، الأهم كانت الحالة الذهنية لأننا لدينا الجودة الكافية".

وأضاف "أعتقد الفريق الأقوى ذهنيا انتصر بالمباراة، وتفوقنا على الأهلي ذهنيا وفنيا".

وأكمل "تدربنا على ركلات الترجيح قبل المباراة بيومين وتم الاستعداد على جميع الاحتمالات".

وواصل "الكثيرون توقعوا فوز الأهلي، لكننا كنا نؤمن بالانتصار، لكن الإعداد الذهني كان هاما للغاية، كنا نعرف أن التوقعات كانت لصالح الأهلي، لكن أعددنا اللاعبين ذهنيا، لم نشك للحظة أن الأهلي سيفوز علينا، كنت واثقا من الفوز ولذلك الأمر لا يعتبر مفاجأة بالنسبة لي".

وتابع "المنافسة في الفريق كبيرة جدا ولا يوجد أحد يضمن مكانه في التشكيل الأساسي، سعداء بمحمود بنتايك لأن بدايته كانت صعبة للغاية خاصة في أول أسبوعين وكان عليه أن يتأقلم، نعرف أن لديه الجودة للعب مع الفريق، تحدثنا معه أن مشاركته ليست سهلة ويجب أن تعمل بقوة، ولعب مباراة جيدة كما كنا نتوقع".

وأوضح "تحدثنا مع اللاعبين عن أهمية الحالة الذهنية وأن نستمر في عملنا واحترام المنافس مهما حدث سواء تأخرنا بهدف أو هدفين علينا أن نستمر لأن لحظتنا ستأتي، بالإضافة إلى ذلك عدم الحديث عن أن شيء آخر سوى الفوز".

وكشف "ضربة الجزاء التي احتسبت للأهلي تظهر تواجد تلامس من زاوية والعكس من زاوية أخرى، لكنه قرار الحكم، ولذلك أعود مرة أخرى إلى الحالة الذهنية، لا نعرف هل الضربة التي تعرض لها نبيل عماد ضربة جزاء أم لا".

وأكد "سعيد لأن الفريق استمر ونفذ ما قلناه بالاستمرار في العمل وإمكانية السيطرة على نفسه وطريقة اللعب لكن لن يستطيع السيطرة على الحكم".

وأضاف "لعبنا ضد الأهلي مباراة جيدة في أول لقاء معه، وأدركنا أنه فريق يستطيع أن يسجل هدفين من هجمتين فقط، فهمنا أن علينا أن نكون أقوياء ونلعب كفريق وكل لاعب يؤدي دوره ولا يهم من يسجل الهدف، وتمرير الكرة بسرعة، وفي حال فقدها نضغط بقوة، لا يوجد فريق يستحوذ على الكرة 90 دقيقة، ولذلك نضغط لاستعادة الكرة مرارا وتكرارا".

وشرح "عبد الله السعيد محترف للغاية ومن السهل أن يستمع للتعليمات، هو قريب من سني، ونشرح له إيجابيات وسلبيات كل قرار، هو يريد الاستمتاع ويحب الفوز".

وأضاف "من السهل جدا العمل معه، السعيد يستطيع اللعب كصانع ألعاب، لكن في مركز المحور يستطيع رؤية الملعب بأكمله ويستمتع أكثر، أما على الجانب البدني فهو يحافظ على جسده جيدا وأقول إنه يتمكن من الاستمرار سنتين أو ثلاث".

وأردف "أصعب ركلة ترجيح هي الأولى والثالثة والخامسة ولذلك وضعنا أحمد مصطفى "زيزو" في الركلة الأخيرة، قلنا لهم واصلوا العمل ولا تهتموا بأي شيء آخر فقط".

وواصل "احتفال لاعبي الأهلي خلال ركلات الترجيح جعلنا أقوى، هذه الحركات حفزتنا، وعملنا نفس الشيء بعد الفوز".

وعن شيكابالا قال : "لا يوجد أحد يشكك أو يتحدث بشكل سيء عن شيكابالا، يتكلم معنا دائما عن المباريات التالية، نحن سعداء به لأنه من أسباب نجاحنا، يعرف يلعب في مراكز الهجوم، ونعتمد عليه، هذا العام سيساعدنا كثيرا في تحقيق ما نريد، لديه تأثير على الجميع، حتى الأطفال يريدون أن يكونوا مثله".

ومدح "جمهور الزمالك مدهش، ما فعله كان جنونيا ويستحق الكأس، وانتصارنا كان بسببه وتشجيعه".

وأكد "لا أعرف عن أمر عرض إدارة الزمالك تجديد تعاقد جوميز والجهاز الفني لمدة عام إضافي، لكن سأعرف قريبا، سأكون سعيدا لوجودي إذا حدث ذلك، لكن من يقرر كل شيء هو جوميز فقط".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أقرر أمر التعاقد مع لاعبين جدد، لكن سنرى الأمر كجهاز فني، أي مدرب يريد تدعيم جودة الفريق".

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.