هاني شكري: من الصعب انضمام راموس للزمالك على الرغم من ترحيبه

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - إشبيلية

شدد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على صعوبة انضمام سيرجيو راموس نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق للفريق على الرغم من ترحيبه باللعب في مصر.

سيرخيو راموس

النادي : لاعب حر

الزمالك

وقال شكري عبر قناة أون تايم سبورتس: "من الصعب انتقال سيرجيو راموس للزمالك في الوقت الحالي وإذا بدأ الأمر في وقت مبكر كان من الممكن أن يتم، وراموس كان يرحب بالانضمام للزمالك واللعب في مصر".

وأضاف "الشكل الجديد للدوري كان ضروريا لنمر من تلك المرحلة ونحصل على دوري محترم مثل باقي العالم، القار تأخر ولكن في النهاية تم اتخاذه وهذا هو الأهم".

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ولا يلعب راموس في أي فريق منذ نهاية الموسم الماضي بعد رحيله عن إشبيلية بنهاية تعاقده.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020 ضد الترجي.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

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