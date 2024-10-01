لبيب: شيكابالا يملك قرار تجديده بيده.. وعبد الشافي سيكون له دور داخل وخارج الملعب

يرى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق هو الوحيد الذي يملك قرار تجديد تعاقده بنفسه.

وقال لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "أزمات الزمالك لم تنته بعد بكل تأكيد ولكن نحن نعمل على أن تكون أزمات لها حلول وليست مستحيلة ونعمل على تلك الحلول، والزمالك كمدرسة الفن والهندسة متواجد بغض النظر عن الأزمات".

وواصل "محمد عواد جدد تعاقده وهو حارس مرمى جيد جدا من أبناء الزمالك وهو مخلص".

وتابع "سيف الدين الجزيري مدد تعاقده لمدة موسمين".

وأضاف "شيكابالا الوحيد في مصر الذي يملك تعاقده بيده إذا أراد التجديد سيجدد وإذا أراد الاعتزال بالقرار له ووجوده داخل الزمالك فخر ولا علاقة له بالسن".

وشدد "عبد الله السعيد ظاهرة لا تتكرر وهو أكثر لاعب يركض ويتحرك داخل الملعب والأمر لا علاقة له بالسن".

وأردف "بدأنا في إنشاء نظام جديد في المقابل المادي لعقود اللاعبين ولكننا لم نصل إلى ما نريده بعد، وفوجئنا بعدم وجود عدل في العقود السابقة ونحتاج إلى الوقت من أجل إعادة البناء ولكن خلال ذلك الوقت نريد تحقيق الإنجازات التي تحقق طموح الجماهير".

وأتم "محمد عبد الشافي سيكون له دور في الملعب وكإداري لأنني أرى أن القادة الكبار يجب أن يكون لهم دور إداري في نهاية مسيرتهم وعبد الشافي من قلائل اللاعبين الذين يملكون هذه الأخلاق، عاشرته كثيرا ولا أتذكر صوته حتى من احترامه".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020 ضد الترجي.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.