مواعيد مباريات الثلاثاء 1 أكتوبر - مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا.. وكأس العالم للأندية لليد

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

شتوتجارت × سبارتا براج.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

سالزبورج × ستاد بريست.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

سلوفان براتيسلافا × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

إيندهوفن × سبورلتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

إنتر × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

بروسيا دورتموند × سيلتك.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

باير ليفركوزن × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

برشلونة × يانج بويز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

أرسنال × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس العالم للأندية لكرة اليد

كاليفورنيا إيجلز × الزمالك.. 2:00 مساء - أون تايم سبورتس.

برشلونة × فيزبريم.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

ماجديبورج × الأهلي.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال آسيا

الهلال × الشرطة.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الغرافة × العين.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

كأس الرابطة الإنجليزية

نيوكاسل يونايتد × ويمبلدون.. 9:45 مساء.

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