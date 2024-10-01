مواعيد مباريات الثلاثاء 1 أكتوبر - مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا.. وكأس العالم للأندية لليد
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 10:28
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
شتوتجارت × سبارتا براج.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
سالزبورج × ستاد بريست.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
سلوفان براتيسلافا × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
إيندهوفن × سبورلتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
إنتر × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
بروسيا دورتموند × سيلتك.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
باير ليفركوزن × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
برشلونة × يانج بويز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
أرسنال × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس العالم للأندية لكرة اليد
كاليفورنيا إيجلز × الزمالك.. 2:00 مساء - أون تايم سبورتس.
برشلونة × فيزبريم.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
ماجديبورج × الأهلي.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري أبطال آسيا
الهلال × الشرطة.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
الغرافة × العين.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
كأس الرابطة الإنجليزية
نيوكاسل يونايتد × ويمبلدون.. 9:45 مساء.
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