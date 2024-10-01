لبيب: زيزو هو من سيجاوب على استمراره مع الزمالك

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 01:33

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

يرى حسين لبيب رئيس الزمالك أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق يقترب من تجديد تعاقده.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك حملة ممنهجة ضد الزمالك تحاول النيل من استقرار النادي".

وأضاف "زيزو مستمر مع الزمالك؟ هذا السؤال زيزو هو الذي سيجاوب عليه".

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وأكمل "زيزو من اللاعبين المخلصين وهو أصبح من أيقونات الزمالك مثل شيكابالا، وهو لديه رغبة في التجديد ونحن كذلك، زيزو زملكاوي ولا أستطيع قول أكثر من ذلك".

وواصل "لا يوجد ناد في العالم حل أزمة إيقاف القيد 4 مرات خلال 10 شهور سوى الزمالك".

وأوضح "غرامة سبورتنج لشبونة بدأت بـ500 ألف دولار واستمرت في الزيادة حتى وصلت إلى 1.5 مليون دولار".

وأفصح "حصلنا على مكافأة الكونفدرالية وفجأة ظهرت مشكلة خالد بوطيب الذي لا أتذكره كلاعب متى لعب في الزمالك، وأصر على الحصول على مليون يورو بشكل فوري مع تقسيط باقي مستحقاته المالية وبدلا من صرف هذه الأموال في تدعيم الفريق تم صرفها في سداد ديون النادي".

وتعجب قائلا: "لمدة 12 يوم تم انتقاد محمود بنتايك في الوسط الكروي المصري مع الهجوم بشدة على إدارة الزمالك لتعاقدها معه دون أن يراه أحد في الملعب، ولا أعرف لماذا هذا الانتقاد العنيف دون معرفة مستوى اللاعب الحقيقي".

واستطرد "محمود بنتايك لاعب مميز ومتدين وذو خلق رفيع وهو إضافة قوية للزمالك والكل شاهده في السوبر الإفريقي".

وأكد "فخور بقرار التعاقد مع عبد الله السعيد، فهو لاعب يمناه أي فريق ولم أشاهد لاعب ملتزم مثله".

وأتم تصريحاته "أشعر أن جوزيه جوميز من مواليد ميت عقبة وزملكاوي من صغره، جوميز أخبرني في شهر يوليو الماضي في حالة عدم القدرة على حل أزمة القيد لا تشغل بالك براتب الجهاز الفني بالكامل وعليك دفع مستحقات اللاعبين وسوف نفوز بلقب السوبر الإفريقي".

الزمالك حسين لبيب زيزو
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