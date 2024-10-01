هاني شكري: لا نفرح إذا فاز الزمالك ببطولة دون أداء جيد

شدد هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك على أن ناديه يهمه الفوز بالبطولات مع تحقيق أداء جيد.

وقال شكري عبر قناة أون تايم سبورتس: "نمتلك أحد أفضل الأجيال في تاريخ الزمالك والآن سنبدأ الاستعداد للسوبر المصري ويجب أن نعود للتركيز والاجتهاد".

وأضاف "الزمالك يمتلك قائمة مميزة جدا ونحتاج صفقة جديدة أو إثنين ولجنة الكرة تعمل على ذلك".

وأكمل "الجمهور لا يتخيل حجم ديون الزمالك التي تقدر بمليارات ويجب سدادها جميعا حتى يستطيع الزمالك النهوض من جديد والعمل بشكل إداري محترف ليكون منظومة تعمل بشكل تلقائي مع أي إدارة".

وواصل "جمهور الزمالك إذا فاز ببطولة دون أن يلعب جيدا لا يفرح باللقب، ولكننا لعبنا بشكل جيد وفزنا وحققنا اللقب وهذا هو الأهم بالنسبة للجمهور".

وأتم تصريحاته "بالنسبة لنا أصبحنا خارج المزايدة على الصفقات ولن نعمل بهذه الطريقة مجددا، نحن ندرس احتياجات الفريق جيدا وفقا لطلبات الجهاز الفني ونعمل على إتمامها دون الدخول في منافسة مع أندية أخرى".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020 ضد الترجي.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.