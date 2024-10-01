لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن كواليس اتخاذ القرار باستكمال مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي بعد خروج الفريق من أرض الملعب وقت ركلة جزاء الأحمر.

وقال لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "قرار استكمال السوبر الإفريقي بعد ركلة جزاء الأهلي تم اتخاذه بشكل جماعي وخلال 9 دقائق من المشاورات بين أعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف "الحكم احتسب ركلة الجزاء بعد دقيقتين ونصف من الواقعة، وكان لنا من وجهة نظرنا ركلة جزاء الحكم لم يراجعها وهذا كان سبب اعتراضنا".

وواصل "لم أستطع مشاهدة ركلات الترجيح في السوبر الإفريقي ضد الأهلي وخرجت من الملعب لأنني كنت في حالة توتر شديدة".

وأكمل "أول سوبر إفريقي للزمالك كان على حساب الأهلي وآخر سوبر إفريقي للزمالك كان ضد الأهلي، والزمالك يمتاز أنه صاحب أول لقب في كل البطولات".

وأردف "أقول لجمهور الزمالك إننا دخلنا في مهمة مستحيلة ونحاول الآن جعلها مهمة انتحارية وليست مستحيلة وفي 10 شهور حصلنا على بطولتين قاريتين".

وأتم تصريحاته مشددا "الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر ومن لا يعترف بذلك لا يفهم في الرياضة ولن أسكت لأي شخص يقول غير ذلك ومن يشعر بالضيق من ذلك ليست مشكلتنا، ومن يخطئ في حق الزمالك سنبعده عن الرياضة بالكامل.. سكت كثيرا ولن أسكت مجددا".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020 ضد الترجي.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.