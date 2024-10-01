عبد المجيد: أحلم بالاحتراف الخارجي.. وراموس سيكون إضافة كبيرة حال انضمامه لـ الزمالك

كشف حسام عبد المجيد لاعب الزمالك عن شعوره بالحزن للانتقادات التي يتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مشاهدة عائلته لها.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف فريق.

وقال عبد المجيد عبر قناة إم بي سي مصر: "توقعي قبل مباراة الأهلي؟ أفكر في تحقيق الفوز في أي مباراة ضد أي خصم، بالطبع الأهلي له اسم كبير ولكن الزمالك أيضا كذلك ومع تواجد الجماهير يساعدنا ذلك على بذل 100% من الأداء في الملعب".

وواصل "الإحساس في نهائي كأس الكونفدرالية لم يكن مثل إحساسي في مباراة الأهلي لأننا خسرنا بالذهاب ولكن عندما شاهدت الجماهير في الإياب تأكدت من فوزنا".

وأكمل "انتقادات وسائل التواصل الاجتماعي بالطبع تشعر اللاعب بالحزن خصوصا لأن أهلك يرونها ولكن عليك أن تسد أذنك وتعمل وترد على تلك الانتقادات في الملعب".

وتابع "بدايتي مع جيسوالدو فيريرا كانت جيدة بالطبع لأنه كان يعطيني دفعة كبيرة ولكن أي لاعب يتعرض لهزة في الأداء والفكرة تكون في كيفية المرور منها".

"أزمتي مع عواد لم تكن كما اعتقدها البعض لأنني لا أتجادل مع لاعبين أكبر سنا الأمر كان عبارة عن إعطائه تعليمات لي لم أفهمها بشكل سريع لذلك شعر بالغضب، وأيضا لم تحدث أزمة مع حمزة علاء في الأولمبياد لأنه أحد أقرب أصدقائي والواقعتين كانتا عبارة عن شدة ملعب والأمر انتهى".

"زيزو تحدث معي قبل مباراة السوبر لأنه شعر بشدة في أعصابي ولكنه قال لي إنها مباراة مثل أي مباراة لعبتها في الأولمبياد على سبيل المثال ومن خلالها قد تعطي رسالة للجميع، وأكثر شيء أسعدني بعد الفوز هو شعور عائلتي بالسعادة".

"الصفقات الجديدة؟ الناس تحكم على اللاعبين من الخارج، يجب أن يصبر الجميع على كل لاعب حتى يقدم ما لديه ومحمود بنتايك لاعب كبير بكل تأكيد طالما انتقل إلى الزمالك".

"لم نشعر بأن المباراة تخرج عن سيطرتنا بعد تلقينا الهدف الأول بسبب الروح الموجودة في الفريق وكنت ألعب وأشعر أننا لا نزال متعادلين".

"قبل مباراة السوبر بأربعة أيام عملت مع شركة تحليل الأداء المتعاقد معها حول وسام أبو علي وطريقة لعبه وأرسلوا لي مقطع فيديو شاهدته أكثر من مرة وأكرر ذلك الأمر في كل مباراة، وتوقيعي مع تلك الشركة جاء بعد نصيحة من أخي".

"الله يحب ناصر منسي لتسجيله ذلك الهدف وفي ذلك التوقيت، وعندما رأيت يستعد للنزول شعرت أنه قد يسجل وهو كان يقول من قبل المباراة إنه من سيسجل وكان يقول لنا إنه سيكون سبب الفوز".

"الأهلي فريق شرس هجوميا ولكننا نجحنا في التعامل معه لأن كل لاعب كان يركز في دوره المطلوب مثلما حدث في نهائي الكونفدرالية، فزنا على الأهلي من فترة في الدوري وحتى في نهائي الكأس لعبنا بشكل جيد ولكن لم يحالفنا التوفيق".

"شيكابالا دوره خارج الملعب كبير جدا ويقف مع كل لاعب في أي أزمة يتعرض لها".

"قبل المباراة كان لدي تحدي لأسكت أي شخص يتحدث عني وقلت لأخي غننا سنلعب ركلات تجريح وسأسدد الرابعة، وأثناء الاتفاق على المسددين لم أكن ضمن الأسماء المكتوبة للتسديد لأنني كنت أقوم ببعض الإطالات ولكن حسام أشرف أخبرهم إنني أسدد بشكل جيد لذلك تم وضع اسمي".

"قررت الزاوية التي سأسدد فيها ركلة الترجيح مباشرة قبل وصولي للكرة ولذلك صفقت لنفسي لأنني كنت قد تعهدت على ذلك في حال تسجيلي لهدف خلال المباراة".

وكشف قابلت إمام عاشور أثناء ذهابي لتأدية العمرة هو شخص طيب جدا وصديقي ولكن ليس بشكل مقرب ووالده صديق والدي ولم نتحدث عن المباراة تماما لأنني لا أحب الحديث عن المباريات عقب نهايتها".

وأردف "نتعرض في الزمالك لمشاكل ليس لنا دخل فيها كلاعبين مثل إيقاف القيد أو عدم الحصول على مستحقات وهذه الأشياء تؤثر علينا".

وشدد "أريد الاحتراف وأفكر فيه من قبل الأولمبياد ولكن الاحتراف سيكون بكل تأكيد من خلال الزمالك ولا أريد الاستمرار إلى الأبد في الدوري المصري وأريد الخروج لتطوير نفسي بشكل أكبر".

وأضاف "سيرجيو راموس هو مثلي الأعلى في أوروبا لأنه شخصية قوية تحب أن تكون مثله، وشاهدت التصريحات التي ربطته بالزمالك في الفترة الماضية وسيكون إضافة كبيرة إذا تمت الصفقة حتى مع سنه الكبير".

وأتم "مواجهة كريستيانو رونالدو هي الأصعب في مشواري الكروي".