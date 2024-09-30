الشريعي يكشف هل سيحصل إنبي على مبلغ من الزمالك في حالة فوزه بالسوبر المصري

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 23:57

كتب : FilGoal

أيمن الشريعي - رئيس نادي إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن عدم وجود بند يتيح لفريقه الحصول على أي أموال من الزمالك حال تتويجه بكأس السوبر المصري.

وقال الشريعي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك سيحصل على 2 مليون دولار وإنبي سيحصل على 50 ألف دولار انتقال زياد كمال بعد حصوله على كأس السوبر الإفريقي

وتابع "لا يوجد بند في عقد زياد كمال يسمح لإنبي الحصول على مبلغ مالي في حال تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري، الاتفاق كان على كأس الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي ونتعامل مع الزمالك في الكثير من الأمور ويتم جدولة تلك المبالغ وإدارة الأبيض تتعامل بشكل محترم في تلك الأمور".

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وأضاف "كان هناك حديث من جانب الزمالك للتعاقد مع أحمد كالوشا لاعب خلال الفترة الماضية ولكن الاتفاق لم يتم، وأقول لحسين لبيب كالوشا موجود إذا أراد الحديث حوله وهذا إعلان مجاني".

وكان الزمالك قد توج بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس السوبر المصري برفقة بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

الزمالك إنبي أيمن الشريعي زياد كمال
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